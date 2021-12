Tu horóscopo diario: domingo 12 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 12 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No descartes que hoy alguien te llame para pedirte un favor y lo cierto es que lo vas a hacer ya que podrás tener un rato libre para dedicarlo a eso que te pide esa persona y que realmente tampoco es nada especial. Ese tiempo estará bien empleado, no lo dudes.

Tauro

Encuentras la manera de hacerte ver, de que alguien con cierto poder se fije en ti y eso te hace sentirte muy bien. Aciertas en todo lo que dices o haces, así que será un día muy redondo en el que vas a sentir que todo fluye de acuerdo con tus deseos y aspiraciones.

Géminis

Te sorprenderá saber que alguien te observa con detenimiento y que está sacando unas conclusiones muy interesantes, así que no descartes que alguien poco conocido se acerque a ti y te plantee algo que te sorprenderá. Déjate llevar sin miedo.

Cáncer

Alguien te va a generar cierto estado de confusión, de no saber a qué carta quedarse con unas palabras que escucharás de una persona, probablemente un familiar, cercano. No les des tanta importancia y haz como si no pasara nada. Así no ahondará en ello.

Leo

Hay cierta parte de tu vida que guardas celosamente y no le cuentas a nadie tus más íntimos pensamientos. Eso puede parecer bueno y es cierto que guardar la intimidad tiene sus beneficios, pero en algún momento puedes necesitar un consejo. Tenlo en cuenta.

Virgo

Déjate llevar por la pereza si hoy no tienes demasiadas energías o has hecho mucho ejercicio y sientes cansancio. Al fin y al cabo, no pasa nada porque de vez en cuando no te exijas tanto ni sea tan perfeccionista con todo lo que hay en tu vida.

Libra

Quedará muy claro lo que buscas en una persona porque tu actitud hoy no va a dejar lugar a dudas, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Se dará cuenta de lo que buscas y lo verás claramente en sus palabras o en su actitud. No tendrás dudas.

Escorpio

Vas a sacar a relucir tu talante más optimista con una amiga o un amigo que pasa por un momento bajo y eso le va a hacer mucho bien, porque no ve salidas y tu sí eres capaz de descubrirlas. Le ofrecerás una perspectiva mucho más esperanzadora.

Sagitario

En lo afectivo, vas a tener un momento quizá en el que no encontrarás las palabras adecuadas para hablar de los planes que deseas para el futuro. Pero eso no quiere decir que hayas renunciado a ellos. Date un tiempo y vuelve a ponerlos sobre la mesa.

Capricornio

Tendencia a pasar el día, desde el punto de vista emocional, con altibajos porque hay algunos temas de la convivencia que no puedes gestionar adecuadamente y eso te lleva a sentirte mal. Busca un momento para disfrutar de la soledad sin sentirte culpable.

Acuario

Alguna pequeña molestia física se va a poner un poco rebelde hoy y es probable que tengas que dejar de lado ese deporte que tanto te gusta. Prueba con la fisioterapia o con algún remedio natural. En cualquier caso, mide bien tus fuerzas.

Piscis

Eres muy hábil con las palabras, sobre todo cuando estás en sintonía con lo que te rodea o hablas con alguien en quien confías de verdad. Eso te dará hoy la opción de sentirte más cercano de una persona querida a la que le vas a contar algo muy íntimo.