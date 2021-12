El bloqueo de una concursante de 'La ruleta de la suerte': se queda sin premio a falta de la última letra

El nerviosismo y bloqueo mental por el que pasan los concursantes de televisión lleva, en ocasiones, a cometer errores garrafales como el vivido esta semana por una concursante de La ruleta de la suerte.

Tras conseguir acumular 600 euros en su marcador, Raquel estaba a solo una letra de resolver el panel, cuya frase era obvia para muchos. La pista para completar el panel era "Te has hecho mayor si...", y a la respuesta únicamente le faltaba la letra inicial: "_a no te preguntan si has sido bueno este año".

Sin embargo, la concursante no conseguía averiguar cuál era la letra que faltaba para tener la frase completa. "Sigo sin verlo, ¿os lo podéis creer? Me he quedado bloqueada", ha reconocido.

Los intentos del presentador, Jorge Fernández, por ayudarla a resolver la frase tampoco han servido de gran ayuda a la concursante. "Es continuar la pista en forma de frase", la ha animado.

"La V, de Valencia" ha dicho Raquel, en un primer intento. Al tener un comodín, decidió utilizarlo y tirar de nuevo en la ruleta. "Sigo sin verla, de verdad, no lo entiendo", ha dicho, entre exclamaciones del público.

Jorge Fernández le dio entonces un ultimátum para que dijese una consonante. "La L, de Lugo", apuntó la concursante, de forma errónea.

El fallo de Raquel dio la oportunidad a Manu, que resolvió de manera clara e instantánea el panel. "Te has hecho mayor si ya no te preguntan si has sido bueno este año", ha respondido el concursante, se ha llevado 650 euros de premio. "Menos mal que lo he resuelto, la llego a cagar y mi abuela me corta la cabeza", ha bromeado Manu.

Sin embargo, Raquel sí ha admitido que "me van a matar en casa" al no haber podido adivinar la última letra que faltaba del panel.