Tu horóscopo diario: sábado 11 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es posible que tengas la tentación de abarcar demasiadas cosas y de absorber el trabajo de otros y eso es algo que realmente no te viene bien, incluso si tu crees que es el mejor camino para que los demás te valoren o te tengan en cuenta. Cambia esa perspectiva.

Tauro

Pasarás por momentos hoy de pereza o un bajón de fuerzas físicas y es normal porque has tenido una temporada bastante intensa que te ha llevado a necesitar un descanso. Está ya próximo, pero mientras tanto, procura no seguir estresándote.

Géminis

Intenta no obsesionarte con esas pequeñas cosas cotidianas que te ponen en tensión y que no puedes evitar. Pero te conviene huir de las aglomeraciones y el ruido, que no te van a traer nada bueno. Tómatelo todo con un poco de calma y te sentirás mejor.

Cáncer

Es cierto que en algunas ocasiones se tienen enemigos que no se buscan, pero lo mejor es que pases a través de ellos como si fueran un banco de niebla. No forman parte de tu vida, el problema es suyo, no tuyo. Cuanto menos te preocupen, mejor.

Leo

Tu círculo más cercano estará hoy pendiente de lo que necesites y eso te va a servir para sentirte muy bien acompañada o acompañado en la vida. Respiras fortaleza en ese sentido incluso si a veces te sientes algo lejos de ellos física y mentalmente.

Virgo

Hoy buscarás la mayor tranquilidad posible y eso te lo va a proporcionar un buen libro, una película o algo que te haga conectar con la naturaleza. En ese sentido, lo más importante es que busques equilibrio en tu interior con las cosas más sencillas.

Libra

Si ves que puedes caer en la tentación de la ironía sobre un tema de trabajo o con un comentario hecho a alguien de tu entorno profesional, es mejor que no digas nada, ni para bien ni para mal. Ese silencio hablará por sí solo, es elocuente.

Escorpio

Ya que falta poco para que acabe el año, te planteas dejar de lado algún mal hábito, pero no sabes cómo hacerlo. Si hoy lo comentas con un amigo o alguien cercano que lo ha hecho, te ofrecerá experiencias valiosas. Prueba su método.

Sagitario

No debes mirar para otro lado si ves algo que no te gusta o una persona se muestra hostil con algo relativo a grupos sociales o intolerante. Tus palabras de reproche, aunque de manera tranquila, pueden hacerle reflexionar y cambiar su actitud.

Capricornio

No descartes que tus planes se tuerzan o que descubras algo relativo a la pareja que no esperabas y que te puede causar una decepción. Debes analizar qué parte de culpa tienes tu y probablemente te darás cuenta de que has llevado algunas cosas demasiado lejos.

Acuario

Hoy estás más animado y con la mirada puesta en otros asuntos más allá de las obligaciones de cada día. Un grupo de personas te ofrecerá una salida divertida o una forma de desconectar de todo que te va a sentar bien. Procura no excederte en nada.

Piscis

Ganas algo que no te esperabas, quizá en un sentido material, pero lo que es seguro es que te vas a encontrar con fuerzas renovadas y con mucho ánimo a pesar de que estés pensando que no te apetece mucho las fechas que se aproximan.