El Centro Innosocial Málaga ODS se abre a la ciudadanía en la Mobile Week Málaga

El Centro InnoSocial Málaga ODS, dependiente del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, abre oficialmente sus puertas a la ciudadanía malagueña en el marco de la Mobile Week Málaga.

Este espacio ofrecerá acompañamiento a proyectos sociales y empresariales con criterios de innovación social, y acogerá encuentros y talleres para reforzar conceptos como la inversión de impacto y la innovación social y digital.

Ubicado en pleno centro histórico, está abierto a su utilización por emprendedores individuales, empresas, startups, centros educativos y organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo para dar forma o afianzar las propuestas innovadoras para Málaga capital con impacto social positivo que permita cumplir en la ciudad alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Los servicios de apoyo a proyectos de emprendedores sociales malagueños incluirán, entre otros, consultoría, mentoring, acceso a financiación y aceleración. Una de las particularidades del centro es que tendrán cabida tanto proyectos en fase semilla, que requieran de asesoramiento para determinar su propuesta de valor, como otros ya consolidados que necesiten consolidar estrategias, fuentes de financiación y nuevas sinergias para desarrollarse en toda su dimensión para lograr un mayor impacto, han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su ubicación en el número 33 de la calle Muro de San Julián, en las instalaciones del Centro de Estudios Hispano-Marroquí, InnoSocial Málaga ODS nace con vocación de convertirse en un centro vivo y dinámico en pleno corazón de la ciudad, un verdadero laboratorio de ideas para la experimentación en torno a la innovación social y la participación ciudadana.

PRIMERAS ACTIVIDADES

La primera de las actividades previstas es este viernes con los 'Encuentros con la Inversión de Impacto: Málaga, ecosistema del emprendimiento y la innovación social como claves para la sostenibilidad social' diseñados por Social Climate en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga para visibilizar y apoyar iniciativas socialmente responsables susceptibles de atraer la inversión de impacto a nuestra ciudad.

El Centro InnoSocial Málaga ODS acogerá un debate participativo con la ciudadanía para identificar el nivel de conocimiento sobre la inversión de impacto en el ecosistema de innovación social y digital malagueño y extraer conclusiones sobre próximos pasos y acciones.

Esta jornada en el Centro InnoSocial Málaga ODS se ha completado por la tarde con la actividad "La Biblioteca Humana: Conexiones tecnológicas e Innovación social', que se iniciará con la lectura de un manifiesto para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.

Ideado por jóvenes vinculados a proyectos educativos de la Asociación Arrabal-AID que aprovecharán la celebración de la Mobile Week Málaga para reivindicar la importancia de los Derechos Humanos Digitales, precisamente en la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Un texto en el que se recuerdan ocho ámbitos que suponen todo un reto como sociedad universal: Lograr la Conectividad Universal para 2030; la Promoción de Bienes Públicos Digitales para crear un Mundo Más Equitativo, Garantizar la Inclusión Digital para Todos, incluidas las personas más vulnerables; el fortalecimiento de la Creación de Capacidad Digital; Garantizar la Protección de los Derechos Humanos en la Era Digital; Apoyar la Cooperación Mundial en Inteligencia Artificial; el Fomento de la Confianza y la Seguridad en el Entorno Digital; o Construir una Arquitectura Más Efectiva para la Cooperación Digital.

En esta actividad, que sigue el concepto de 'HumanLibrary' creado en Dinamarca en el año 2000 y replicado en más de 30 países para fomentar el diálogo y el entendimiento entre las personas, participará un centenar de estudiantes de ciclos y bachillerato de varios centros de la capital y alumnado de la Escuela de Segunda Oportunidad entre la tarde del viernes y la mañana del sábado 11.

Así, tendrán la oportunidad de hablar con Antonio Llorente, vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Madrid; Paola Simonian, gerente de Estrategia de Producto de Oracle; David Cedeño de la empresa de gestión sostenibles de alojamientos turísticos Oleday; Marian Jiménez, co-fundadora y CMO de Childfy; Juan Antonio Bermúdez García, jefe de Proyectos Informáticos en el Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, responsable del proyecto de Tramitación Electrónica Mayores Empoderados; y Marina Márquez, consultora y formadora en estrategia y desarrollo de nuevos modelos de negocio sostenibles.

También Daniel Ostio, ingeniero de diseño industrial, responsable del proyecto Levante; Javier Solano, ingeniero hidrológico responsable del proyecto The Social Water; José Núñez, estudiante de primero de Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de la Victoria Maristas, uno de los 48 seleccionados a nivel mundial por World Science Scholar; y Paloma de las Cuevas, ingeniera y presidenta de la Asociación de Mujeres Yes We Tech.