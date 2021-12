Laura Escanes recrea la reacción de sus amigas cuando supieron su relación con Risto: "Nos lo pagará todo..."

Laura Escanes está de viaje soñado con Risto y sus dos hijos en Cerdeña, disfrutando de la nieve. Entre paseo y paseo por la montaña, la modelo ha conseguido tiempo para subir varios vídeos a TikTok y uno de ellos está triunfando por su humor.

Peinada con dos trenzas de boxeador, con un precioso jersey blanco y promocionando un nuevo eyeliner, ha seguido algunas de las nuevas tendencias de la red social china.

Una de ellas, con una canción que dice "go bestfriend", es decir, "vamos mejor amiga". Y haciendo referencia a su querido grupo, ha recordado los comienzos de su relación con Risto.

"Mis amigas cuando vieron que me liaba con Risto y pensaron que nos lo pagaría todo", ha escrito mientras bailaba al ritmo del tema y se reía. La historia ha sorprendido a sus seguidores y ella rápidamente ha tenido que recordar que era una burla cariñosa.

Incluso, con más de 700.000 reproduciones en TikTok, la ha compartido también en Instagram consciente del éxito. "Voy a dejar por aquí esto que parece que os está gustando", ha comentado.

@lauraescanes Hay cosas que es mejor no contar en redes 🤫 ♬ sonido original - Maye Ramos

Hablando de amistades, en otra publicación recientemente le mandó un discreto mensaje a Paula Gonu. "Cuando me preguntan por qué ya no subo nada con mi amiga", puso mientras cantaba: "Shh, no damos detalles", dando a entender que había habido una razón de peso que no va a revelar sobre su enfrentamiento con la influencer.