Hostalers adverteixen que les "fallades" en l'app del passaport covid "provoquen conflictes" en els locals

La Coordinadora Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH CV) ha demanat a la Conselleria de Sanitat que "esmene les fallades del sistema de lectura del passaport Covid" que "han provocat nombrosos conflictes a la porta dels establiments i perjudici per a l'activitat econòmica".

Transcorreguda la primera setmana des de l'entrada en vigor del passaport Covid per a accedir als locals d'oci i hostaleria de la Comunitat Valenciana, la CEOH ha donat a conéixer els resultats d'una enquesta realitzada durant aquests dies a les pimes per a comprovar el funcionament de la mesura, segons ha explicat la patronal en un comunicat.

A la llum d'aquesta enquesta, la CEOH ha valorat que "la posada en marxa del certificat el primer dia d'un pont de cinc dies no ha sigut la solució més encertada, tenint en compte que tots els problemes d'activació i les previsibles fallades del sistema han sigut impossibles de solucionar en mancar dels mecanismes de consulta amb la Generalitat que hagueren sigut necessaris".

Respecte als resultats del sondeig realitzat en més d'un centenar d'establiments hostalers i locals d'oci de les tres províncies, el principal problema que detecten és la lentitud de l'aplicació a l'hora de llegir el codi QR del certificat que dificulta l'accés als locals per a un 71,4% dels enquestats.

Li segueix, segons el 65% dels enquestats, que l'aplicació falla a l'hora de reconéixer els certificats dels ciutadans extracomunitaris, i els freqüents bloquejos del sistema, segons indica el 52,3% destaca els enquestats.

"Unes fallades que han provocat nombrosos conflictes a la porta dels establiments i perjudici per a l'activitat econòmica i la prestació d'un servei de qualitat en una comunitat turística com és la Comunitat Valenciana, ja que el certificat genera molts inconvenients per als turistes de la UE", segons ha indicat la CEOH sobre la base de les observacions anotades en l'enquesta.

Un altre de les anotacions és que el 66,7% dels establiments enquestats asseguren que han incrementat la seua plantilla per a dedicar personal a la lectura dels certificats.

Sobre la importància del certificat per a motivar la vacunació, el 44,3% dels locals consideren que és molt positiva enfront del 33,2% que opina el contrari.

Inspeccions “intimidatòries"

Respecte a la campanya d'inspecció realitzada per les Forces i Cossos de Seguretat, el 70,6% dels enquestats considera que ha sigut una campanya "intimidatòria i amb afany recaptatori" i que aquestes inspeccions "no són efectives", segons el 37,9% dels locals enquestats, "si no va a acompanyades de campanyes d'informació i de conscienciació dirigides al públic".

A més, la CEOH ha subratllat que "les inspeccions policials realitzades han sigut absolutament injustes i desproporcionades, tant per la seua manera d'entrar en els locals, paralitzant la seua activitat, com per les fallades de coordinació entre els òrgans de l'Administració, ja que en les inspeccions s'ha insistit a sol·licitar el certificat dels treballadors dels locals, sent que la norma autonòmica no ha pogut establir l'obligatorietat de la vacunació dels empleats i que, per tant, es tracta d'un requisit impossible d'exigir".

En aquest sentit, la patronal ha reclamat que "les inspeccions i controls policials servisquen per a avaluar el funcionament de les aplicacions i les fallades del sistema per a millorar la seua operativa".

Malgrat tot l'anterior, la CEOH ha insistit que l'objecte de la recopilació de tota aquesta informació "va dirigida a la millora del sistema i funcionalitat" i ha reiterat "el seu suport" a la mesura de la implantació del certificat COVID".