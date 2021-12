Escalante presenta 'Trànsit', una aventura urbana per als més menuts amb dansa, semàfors i bon humor

L'Escalante s'instal·la aquest diumenge al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts per a presentar 'Trànsit', una aventura urbana que barreja dansa, semàfors i bon humor perquè les xiquetes i xiquets gaudisquen i ballen mentre aprenen educació vial.

Marga és una xiqueta que somia amb ser una guàrdia de trànsit exemplar, conéixer totes les regles de l'educació vial i ser una ciutadana que respecte el medi ambient i els carrers del lloc on viu. Però aquesta lliçó no li serà impartida mentre està asseguda en el pupitre d'una aula, sinó que aprendrà ballant i acompanyada dels seus amics, fonamentals perquè ella aconseguisca complir la seua missió.

Com poden els passos de zebra, els semàfors i els senyals dels carrers convertir-se en l'escenari d'una dansa colorida? Eixa és la qüestió que començaran a respondre's les més menudes i menuts de la casa quan s'acosten a 'Trànsit', una producció de Cocinando Danza que es presenta a l'Escalante amb la seua versió de sala, ha explicat la Diputació en un comunicat.

El centre d'arts escèniques obri amb aquest muntatge la porta del Teatre Martín i Soler, en el Palau de les Arts, per primera vegada aquesta temporada. Sobre l'escenari apareixeran els carrers de la ciutat, on aquesta aventurera urbana descobrirà tot el que les xiquetes i xiquets han de saber per a circular amb seguretat per la via pública.

L'espectacle també els mostrarà valors universals cívics, com la sostenibilitat i el respecte al medi ambient a l'hora de convertir-nos en vianants, i ho farà amb bon humor i molt de ritme. La música i les coreografies de Cocinando Danza aconsegueixen eixe equilibri entre pedagogia i entreteniment.

'Trànsit' es representarà per al públic general diumenge que ve, 12 de desembre, a les 18:00. Abans estan realitzant-se les funcions per a escolars.