Madrid ha iniciado su ofensiva contra los coches más contaminantes que circulan por la almendra central. Esto no es solo el distrito Centro sino que afecta a Salamanca, Retiro, Arganzuela, Chamartín, Chamberí y Tetuán. El plan que empieza a aplicar este fin de semana el Ayuntamiento culminará en cinco años con la prohibición radical de todos los vehículos sin distintivo ambiental.

A partir de este sábado 1 de enero los vehículos A- diésel matriculados antes del 2006 y de gasolina anteriores a 2000- que no estén domiciliados en Madrid no podrán acceder ni circular por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. Es decir, solo se aplica a aquellos que no estén en el Registro de Vehículos de la DGT y que figuren de alta en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid.

La medida irán encrudeciendo. Desde el 1 de enero de 2023, la medida se extiende a la propia M-30. Queda prohibido el acceso y circulación de los vehículos A por las vías públicas urbanas del interior de la M-30 y de la propia M-30.

Un vehículo sin distintivo ambiental estacionado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Jorge París

Al año siguiente, a partir del 1 de enero de 2024, queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid. Quedan exentos de esta restricción los vehículos que a fecha el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024 se encuentren domiciliados en Madrid, los vehículos especialmente adaptados para trasladar o ser conducidos por personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (Tepmr), especialmente adaptados o no, siempre que se den de alta en el Sistema de gestión de accesos a Madrid zona de bajas emisiones.

También se libran los vehículos A que no sean turismos, como camiones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores y los vehículos matriculados como históricos, conforme al Reglamento de Vehículos Históricos.

Por último, desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extiende también a los domiciliados en Madrid, aunque estén dados de alta en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid. Solo podrán circular más de esta fecha los A que especialmente adaptados para ser conducidos o trasladar a personas con movilidad reducida siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid Zona de Bajas Emisiones y exhiban la respectiva tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Asimismo se libran los vehículos A matriculados como históricos conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de vehículos históricos) y los vehículos A de emergencias (extinción de incendios) y de las FFAA.

Con esta nueva zona de bajas emisiones, el área de Medio Ambiente y Movilidad estima que se produzcan 92.000 desplazamientos más en transporte público, trasvasándose el 62% de los conductores del vehículo privado a este medio.

También se prohíben las calderas de carbón en toda la ciudad

El 1 de enero de 2022 también marcará el fin de las calderas de carbón. El Ayuntamiento lleva más de un año advirtiendo de la prohibición por lo que en 2020 se habilitó una línea de ayudas de 12,5 millones de euros para su sustitución, presupuesto que se ha elevado hasta los 13,3 millones en 2021.