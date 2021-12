Adelante Andalucía critica la supresión de trenes de Cercanías y propone gestión directa por parte de la Junta

Rodríguez, junto con el secretario General de CGT, Miguel Montenegro, y la portavoz de la plataforma en defensa del tren, Carmen Berrocal, ha incidido en que "el tren es una herramienta fundamental para alguno de los objetivos principales que nos marcamos como sociedad".

En concreto, ha aludido a la lucha contra el cambio climático, la lucha contra despoblación de las zonas rurales y el reto demográfico, generación de empleo y defensa de la igualdad, además de desestacionalización del turismo o la diversificación productiva.

"Desde esa premisa que creemos que es evidente, nos parece absolutamente insostenible algunos datos que nos ha presentado CGT y la Plataforma Petra en la reunión" que han mantenido, ha explicado, apuntando al "hecho de que se hayan suprimido trenes de Cercanías en una línea tan importante como la Costa del Sol".

En este punto, ha aludido a los datos presentados por CGT, como es el hecho de que, "las 20 ciudades con más de 100.000 habitantes de España que no tienen tren, 14 están en Andalucía y cinco en Málaga".

"Estos datos hablan de una situación de abandono por parte de Renfe y del Gobierno con esta provincia en términos de inversión ferroviaria por más que ahora, en el capítulo de presupuestos, vaya a haber una inversión para Algeciras-Bobadilla".

Por otro lado, también ha dicho al Gobierno andaluz que "no solo vale protestar, no solo vale decir que el Ejecutivo central no está cumpliendo y venir a Málaga, ahora que no está gobernando en Madrid como hace siempre, a decir que faltan infraestructuras y decir que se están suprimiendo trenes y abandonar el servicio público".

A su juicio, habría que "asumir responsabilidades", apuntando a que el Estatuto de Autonomía "permite que la Junta pueda reclamar las competencias en la gestión directa de los Cercanías que discurren por la Comunidad como ya hace Cataluña o como va a hacer la Comunidad Valenciana".

"Le hemos pedido ya, y seguiremos pidiendo, a la Junta que asuma la gestión directa de las líneas de Cercanías para garantizar, si de verdad está comprometida con esta provincia, el transporte de ciudadanos, el fomento de la población en zonas rurales, la fijación de población y la lucha contra el cambio climático y la igualdad entre ciudadanos". Por otro lado, Rodríguez ha dejado claro que "no podemos permitir que se esté apostando solo por la alta velocidad".

Por todo ello, ha criticado el "abandono". "No hay, seguramente, ningún otro servicio público tan estratégico como el tren que se haya abandonado tanto durante los últimos años".

Por su parte, Montenegro ha agradecido "el gesto" de Rodríguez. También ha criticado la supresión de 34 trenes de Cercanías y ha incidido en que "vamos a seguir defendiendo los derechos de los usuarios". Por último, ha recordado la movilización el próximo domingo en Fuengirola.

Berrocal, asimismo, ha incidido en que "tenemos que tener trenes que necesitan los pueblos. Los pueblos se están vaciando y no están haciendo nada y siguen no haciendo nada", lamentando que "siguen desmantelando" las Cercanías y media distancia y "solo apuestan por el AVE, que no solucionan los problemas de los pueblos".