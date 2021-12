Cvirus.- El PSPV rebutja l'"alarmisme" del PP i defèn el passaport COVID en l'hoteleria

Així ha replicat al president del PP valencià, Carlos Mazón, qui aquest dijous ha reclamat a la Generalitat (PSPV-Compromís-Unides Podem) que no implante noves restriccions en sectors com l'hoteleria, l'oci o el turisme per a "intentar salvar pels pèls la campanya de Nadal".

Per contra, la socialista ha insistit que a la Comunitat Valenciana "sempre" s'han pres mesures davant de la pandèmia buscant l'equilibri entre la defensa la salut i l'activitat econòmica de treballadors i empreses.

S'ha preguntat, en un comunicat, si Mazón pretén qüestionar la implantació del passaport COVID quan "no és una altra cosa que una garantia de seguretat sanitària per al sector hosteler". Una mesura que, al seu juí, suposa una pilota d'oxigen i un paraigua legal segur perquè aquest sector puga "encarar les festes sense renunciar a exercir la seua activitat".

També ha remarcat que el passaport compta amb l'aval de la justícia i "amb una experiència d'aquests primers dies en què s'està demostrant útil per a controlar l'avanç de la COVID". Per tant, ha demanat a Mazón a "no crear pors infundades" i a "oblidar les seues motivacions partidistes".

"Les seues paraules suposen un qüestionament de l'esforç extra que han fet durant la pandèmia empresaris i treballadors, que s'ha vist reflectit en les últimes dades de l'atur, que contemplen un descens considerable de les persones aturades".

Açò demostra, per a la diputada socialista, que "és el moment doblegar l'esquena perquè la Comunitat Valenciana seguisca sent una terra segura" i que "el PP hauria d'estar més centrat a animar a tot aquell que no s'ha vacunat al fet que ho faça que a criticar la gestió del Consell, que està centrada en la salut dels valencians".