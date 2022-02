Así es el vertedero más grande de España: irregularidades, gases tóxicos y el mayor emisor de metano de Europa

El pasado 11 de noviembre, la Agencia Espacial Europea (ESA) detectó la mayor emisión de metano de Europa en dos puntos del sur de Madrid: Valdemingómez y Pinto, donde se encuentran dos vertederos, uno de ellos, el mayor de toda España.

Solo un mes después, el 10 de diciembre, la agrupación de municipios que gestiona el vertedero presentó a la Comunidad el plan para añadir 6 macroplantas más. Esto doblaría la capacidad de residuos actual.

El vertedero de Pinto funciona desde 1987 y acumula vertidos de 71 municipios madrileños, lo que equivale a 1.965.312 ciudadanos, un 30% de la población de toda la región. Llega a los 659 metros en su punto más alto y recibe 800.000 toneladas de residuos al año.

Un espacio protegido

En 1994, el Parque Regional del Sureste se declaró espacio natural protegido debido a su "alto valor ecológico, paleontológico y arqueológico", según la Comunidad de Madrid. Este parque se integra en 17 municipios de la región.

Dentro de ese espacio se encuentra el vertedero de Pinto, que había comenzado a funcionar 8 años antes. Para que los dos espacios pudieran convivir, se creó un área especial, llamada "zona E" -las protegidas van de la A a la D-, pero el problema viene de que el vertedero está rodeado por zonas B y D, altamente protegidas.

Según el vertedero ha ido creciendo, el espacio protegido se ha contaminado con sus residuos. El portavoz de la Plataforma por el cierre del vertedero y miembro de Ecologistas en Acción de Pinto, Miguel Ángel García, cuenta a 20Minutos que "en muchos tramos las vallas están reventadas y los vertidos llegan al parque, al espacio protegido".

Cuenta que lo denunciaron y lo limpiaron, "pero puede volver a pasar. Es un descontrol: falla el cerramiento y hay aludes y torrentes de basura".

Basura del vertedero de Pinto llegando al espacio protegido. Ecologistas en Acción

En los vertederos regionales se entierra el 73,7% de los residuos. En el caso de la mancomunidad del Sur (que gestiona el vertedero de Pinto), se entierra el 91,9% de los residuos. Esto hace que la basura enterrada no se trate y aproveche, sino que solo se acumula en el subsuelo, algo que contamina el terreno y expulsa gases.

El vertedero más grande de España

El vertedero de Pinto se sitúa a cinco kilómetros del centro urbano del municipio y recibe 800.000 toneladas de residuos cada año, con un total de 1.616.336 m².

Este complejo cuenta con tres fases terminadas, una cuarta en construcción, una planta de envases (inaugurada en 1998, que recibe 45.000 toneladas/año), una planta de biometanización y compostaje (inaugurada en 2003) y un terreno a la entrada, donde se planea construir cinco macroplantas.

Plano del vertedero de Pinto. Guillermo Rodríguez

Las dos primeras fases -o vasos- del vertedero ya están clausuradas, pues llegaron a su tope de capacidad. La tercera fase también llegó a su límite, pero se amplió mientras se preparaba la cuarta, que todavía no está terminada.

"En 2019 se elevó la altura -hasta los 659 metros- para ganar tiempo mientras se construye la cuarta, que está empezada desde mayo", cuenta Miguel Ángel García. Pero hay dudas de que la cuarta fase vaya a estar preparada para cuando la tercera. "Van muy justos, no sería sorpresa que no haya vaso listo para cuando se llene la tercera", dice el portavoz.

El exalcalde de Pinto y actual tercer teniente de alcalde por Unidas Pinto, Rafael Sánchez, tampoco ve claro que la cuarta fase esté lista a tiempo. "La construcción del cuarto vaso se ha empezado con varios meses de retraso, y puede existir el riesgo que el tercer vaso se colmate, recrecido incluido, y el cuarto aún no esté preparado", cuenta a 20Minutos.

Pero, ¿qué ocurriría en ese supuesto? "La Mancomunidad debería buscar una solución al respecto que solo puede pasar por llevar nuestras basuras a otro vertedero de forma provisional, hasta que se finalice el cuarto vaso", adelanta.

Cuando se aprobó la cuarta fase, que se prevé para 2025, no existía la Mancomunidad -que gestiona el vertedero-, ya que se creó en 2013. En 1995 ya se dio el espacio donde está la cuarta fase, dentro del parque", explica García.

La Mancomunidad del Sur, "hecha para que nada cambie"

No es la Comunidad de Madrid, desde 2013, la que se encarga de tomar las decisiones que afectan a los vertederos urbanos. Fue ese año cuando el gobierno del PP creó las mancomunidades: la unión de los municipios que vierten los residuos para decidir, entre todos, qué ocurre en esos lugares.

En el caso del vertedero de Pinto, la Mancomunidad del Sur es la responsable del vertedero. "Si el vertedero se quiere ampliar o modificar, hacen un proyecto y lo envían a la Comunidad de Madrid para que emitan un informe favorable, y si da el visto bueno, se hacen las obras", explica García.

"La Mancomunidad quiere el vertedero ahí, pero no hace seguimiento de las inseguridades. Con la Mancomunidad todos se lavan las manos. Son 71 municipios, un presidente y 5 vicepresidentes. Está hecho para que nada cambie, y la Comunidad de Madrid hace la vista gorda, es patético", denuncia García.

El portavoz de la Plataforma por el cierre denuncia que todos los municipios "siempre votan a favor por unanimidad, es curioso. Esta es la situación que tenemos desde 2013".

Sobre este tema, Rafael Sánchez cree que "no todas las cuestiones deben votarse en contra. En aquellas que afectaban directamente al vertedero es cierto que el Ayuntamiento de Pinto no ha votado en contra, pero tampoco las ha apoyado", defiende.

Añade, además, que "para ciertas cuestiones como el recrecido del tercer vaso y la construcción del cuarto, el Ayuntamiento ha presentado alegaciones en contra de ambos proyectos".

Sánchez cree que "la política que está siguiendo la Mancomunidad respecto al vertedero es totalmente continuista respecto a la que ejercía la Comunidad de Madrid". Critica que "no hay un plan serio para alcanzar los objetivos de minimizar los residuos, y tampoco para descentralizar instalaciones y conseguir el máximo reciclaje posible".

Por su parte, Diego Ortiz, alcalde de Pinto, asegura a 20Minutos que han "mostrado" su "disconformidad sobre las futuras ampliaciones o futuras construcciones que se vayan a realizar en la actual parcela del vertedero, pero, quien tiene que actuar es la Comunidad de Madrid".

Irregularidades y sanciones

Rafael Sánchez asegura que "se incumplen sistemáticamente las recomendaciones de la Unión Europea y no existe un horizonte cercano para que esas directrices empiecen a cumplirse. En general, la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, cuya vigencia es hasta el año 2024, ya se ha quedado obsoleta y debe cambiarse completamente", añade.

Debido a la mala gestión de la Mancomunidad, ha recibido varias sanciones. "Hay incumplimientos de emisiones de gases, al suelo… Irregularidades que detectan inspecciones de la Comunidad de Madrid", explica García.

"Hemos pedido la documentación, pero las sanciones no son públicas. Hay gran opacidad en la información, nos cuesta años que nos den la información y la tenemos que pagar", denuncia.

A finales de 2018, la Comunidad de Madrid emitió un informe de inspección ambiental, sancionando por 25.000 euros por operaciones en la Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto.

"Presentamos pruebas irrefutables de que el sistema de recuperación de calor, que superó los 2.400.000 € de inversión, por el que la energía calorífica de los gases de combustión de la quema del biogás se aprovechaba para producir aún más energía, así como el sistema automático de medición en continuo de los gases contaminantes emitidos (que supuso un desembolso de 150.000 € adicionales), se encontraban ambos completamente desmantelados desde 2014", decían desde Ecologistas en Acción cuando se confirmó la sanción.

Ahora, dos años después de la denuncia, "el Área de Disciplina Ambiental nos ha dado la razón, y ha impuesto una multa a la Mancomunidad del Sur por estos graves hechos", añadieron.

Este pasado verano, el 26 de junio, una parte de esta planta de biometanización se incendió. Los bomberos acudieron y subsanaron el incidente, que no fue notificada por parte de las autoridades.

Sin embargo, el alcalde de Pinto, Diego Ortiz, defiende que este hecho no se ocultó. "Se trató de un incendio que afectó a una escasa cantidad de residuos vegetales y que rápidamente controlado por medios propios y ajenos sin mayores daños ni efectos", asegura a 20Minutos.

El mayor emisor de metano de Europa

La Agencia Espacial Europea (ESA) detectó el pasado 11 de noviembre la mayor emisión de metano de Europa en dos puntos de Madrid: Valdemingómez y Pinto.

En Valdemingómez hay un vertedero, dos Plantas de Clasificación Envases y dos Plantas de Biometanización. Debido a la incineradora, el vertedero es más reducido que el de Pinto.

Emisiones de metano detectadas por la ESA. Agencia Espacial Europea.

La Agencia registró, a través del proyecto Copernicus, una emisión de 8.800 kilogramos de metano por hora entre el 20 de agosto y el 13 de octubre de 2021 entre los dos vertederos, la más alta de Europa. La presencia del metano se debe a la acumulación y descomposición de residuos orgánicos.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que "la principal causa de las altas emisiones de gas metano en los vertederos de Valdemingómez y Pinto es debida a la nefasta gestión de los residuos que se produce en la Comunidad de Madrid como en la propia gestión de los vertederos".

Para que estos gases no se liberen a la atmósfera, los vertederos tienen que contar con sistemas de sellado y de captación y aprovechamiento del biogás que se genera. "Estas altas concentraciones de metano liberadas desde Valdemingómez y Pinto significan que algo está fallando en la gestión de estos vertederos", dicen desde Ecologistas en Acción.

"Los informes de gases de efecto invernadero que reporta España no se fían Europa porque hay muchas incongruencias", confiesa Miguel Ángel García. "Las plantas reportan a las comunidades autónomas, ellas al Gobierno y después a Europa", explica.

Pero todo son estimaciones, no hay contadores. "El metano es un gas invernadero muy potente, que no es tóxico en pequeñas cantidades, pero es un riesgo tremendo de explosión y de incendio", advierte. "Lo han medido con infrarrojos, pero sale también óxido de azufre, por ejemplo", añade.

"Hay un descontrol de las emisiones, por eso hay un proyecto piloto para investigar y destapar estos engaños", asegura García.

De hecho, la incinera de Valdemingómez ha estado el último año y medio funcionando sin contrato, gestionada por URBASER, pues el último venció el 4 de junio de 2020.

Desde el Ayuntamiento de Pinto aseguran a 20Minutos que la Primera Teniente de Alcalde ha hablado con la eurodiputada Mónica Silvana, que les ha "facilitado los contactos pertinentes para abordar este asunto en profundidad".

"Desde el 2017, el CO₂ sale sin medirse", asegura María José Montes, vecina de Pinto. que ha impartido charlas con Ecologistas en Acción sobre el impacto en la salud del vertedero. "Si no se mide el aire en Pinto, lo que no se mide no existe".

También se han vertido lodos ilegales en el vertedero, incluso en zonas protegidas del parque.

"Más de 50 hectáreas de campos impregnados de lodos, provocaron náuseas y dolor de cabeza a los que allí nos acercamos. Pero la sorpresa fue aún mayor al comprobar que dichos residuos estaban siendo esparcidos en terrenos de zonificación B, de Reserva Natural, del Parque Regional del Sureste", dicen desde Ecologistas.

"Se dijo que los lodos eran inocuos, que solo era el mal olor, pero las sustancias orgánicas cuando están fermentando, los gases que sueltan son tóxicos. Las partículas pequeñas y grandes que nos tragamos", asegura María José Montes.

Del exiliado -los líquidos que sueltan los residuos al ser prensados en el vertedero- solo se depura el 10%, el resto va al subsuelo, con la contaminación que eso supone.

6 macroplantas más: el futuro del vertedero

El pasado 10 de diciembre, la Mancomunidad presentó “documento inicial del proyecto” ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para las nuevas macroplantas. Ha iniciado la fase de sugerencias previas, y esto podría durar, al menos, un año.

Estas macroplantas constan de las siguientes instalaciones: una planta de basura mezclada, una de combustible para incineración, de biorresiduos, de residuos voluminosos, de selección de envases y también un horno crematorio de animales domésticos.

"La ley les obliga a notificar a las principales asociaciones ecologistas. Es un paso preliminar, el promotor -la mancomunidad- tiene que hacer un estudio, y presentarlo a la consejería", explica Miguel Ángel García. "Nos lo notificaron el 7 de enero".

Ecologistas en Acción calculan que estas 6 macroplantas recibirían hasta 715.500 toneladas de residuos al año. "Desde que Sara Hernández -alcaldesa de Getafe- alcanzara la Presidencia de la Mancomunidad en 2019, las consecuencias de su gestión no han podido ser más nefastas para el Sur de Madrid", dicen desde Ecologistas.

"La construcción, dicen que son dos años, pero será bastante más. Esto, curiosamente, no es algo que se tenga que votar en la mancomunidad. Esto se conoce de hace tiempo y nadie ha dicho nada", denuncia García.

Además, estas nuevas instalaciones estarían a tan solo 3 km del casco urbano de Pinto, 2 km más cerca que el resto del vertedero. "La peor ubicación de todas las posibles", denuncian.

"Ahora, una vez conocidos los planes que la Mancomunidad tiene a futuro, los cuales implicarían la imposibilidad de cerrar definitivamente el vertedero en el año 2025, creo personalmente que el Ayuntamiento de Pinto debe endurecer su postura dentro de la Mancomunidad", asegura Rafael Sánchez.

Miguel Ángel García cree que "los planes de la Mancomunidad, aparte de las 6 macroplantas en el actual vertedero, también pasan por un nuevo vertedero de 7.500.000 m³ en Pinto o sus inmediaciones. Contra estos planes, que obviamente impedirían cerrar el vertedero en 2025 para poder amortizar esas 6 nuevas plantas y/o macroplantas, está luchando la Plataforma".

Añade que el plan de inversiones, al que han tenido acceso, aparte de las macroplantas, quieren ampliar el vertedero. "Quieren hacer un único vertedero nuevo para los 71 municipios", añade.

"Se ve que han intentado hacer una quinta fase, pero no les han dejado quitar protección al parque, anexo al vertedero", revela.

La Plataforma por el Cierre del Vertedero de Pinto ha lanzado una campaña en change.org para pedir firmas para evitar la construcción de estas 6 macroplantas. La campaña consiguió más de 2.000 firmas en las primeras 24 horas.