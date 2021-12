València recupera Expojove, suspèn la festa nocturna de Cap d'Any i tindrà menys carrosses en la Cavalcada

Així ho ha explicat en roda de premsa el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que ha assenyalat que els actes se celebraran amb els condicionants que exigeix la pandèmia i ha qualificat la programació de "diversa, segura i que arribarà a tota la ciutat", a més de que "intenta ajudar el comerç local", en unes dates en les quals té la campanya més important de l'any. Les activitats seran sobretot a l'aire lliure i es dirigiran al públic familiar, repartides per barris i pobles.

Així, la tradicional fira Expojove torna enguany del 26 de desembre fins al 4 de gener, d'11.00 hores a 20.00 hores. Aquesta edició estarà dedicada a la creativitat perquè en 2022 València serà la Capital del Disseny. Per açò, s'han programat "activitats i espectacles de creativitat literària i artística"; hi haurà control d'aforament "molt estricte" i "si fa falta es demanarà el passaport Covid".No obstant açò, Galiana creu que no hi haurà problema al tractar-se d'"un espai molt gran i no hi haurà problema".

Per decisió de la Junta de Seguretat, la Plaça de l'Ajuntament estarà tancada la nit de cap d'any. No obstant açò, a les 12.00 hores es realitzaran unes campanades per a les famílies i, a la nit, sí es dispararà un castell de focs artificials i la façana de l'Ajuntament estarà il·luminarà. "Hi haurà campanades però no hi haurà festa", ha destacat Galiana, qui ha recalcat que el tancament de la plaça és "per a evitar aglomeracions".

La tradicional cavalcada de Reis del 5 de gener torna al seu recorregut habitual, encara que serà més curta. De fet, enguany participaran "al voltant de 30 carrosses" a causa que s'han suprimit els carruatges d'algunes entitats externes a l'Ajuntament "amb la idea que la gent passe menys temps al carrer". També s'han eliminat les cadires del recorregut i les graderies enfront del consistori.

Enguany, el Betlem de grandària natural que abans es trobava situat a la Plaça de la Reina, actualment en obres, s'ha traslladat a la zona per als vianants de la Plaça de San Agustín on es podrà visitar fins al 7 de gener. Segons Galiana, "aquesta localització servirà perquè la gent es moga per diferents entorns de la ciutat i beneficiarà a tots els comerciants".

El Betlem municipal se situarà en el Saló de Cristall de l'Ajuntament i s'obrirà al públic des de el 11 de desembre fins al 4 de gener. Entre setmana es podrà visitar de 08.30 hores a 19.30 hores i els caps de setmana de 10.00 hores a 19.30 hores. El 24 i 31 de desembre tancarà a les 15.00 hores i romandrà tancat el 25 de desembre i l'1 de gener.

D'altra banda s'ha programat un recital de nadales en diferents punts de la ciutat, "especialment en mercats", amb l'objectiu de "potenciar el consum i comerç local". El 16 i 17 de desembre a les 18.30 hores es realitzarà en la Plaça de l'Ajuntament; el 17 i 18 de desembre a les 12.00 hores en diferents mercats valencians i places de la ciutat i el dia 27 en el Saló de Cristall.

Els xiquets i xiquetes de València podran entregar les seues cartes per als Reis Mags a la missatgera Caterina, en deu ubicacions repartides per la ciutat i els pobles a la Missatgera Caterina, de 10.30 hores a 13.30 hores. Segons Galiana, aquest "s'ha convertit en un personatge especial del Nadal valencià".