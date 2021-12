Patricia Pardo anuncia en 'El programa de Ana Rosa' que acaba de ser tía: "Mañana me voy a A Coruña a conocerla"

En la mañana de este jueves, tras una de las pausas de publicidad de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo ha anunciado una muy buena noticia para ella y su familia: acaba de ser tía. "Enhorabuena", le decían sus compañeros al unísono antes de explicar a la audiencia a qué se debía tanta felicidad.

"Yo pensaba que la niña se iba a llamar Patricia, que nos hacía mucha ilusión", ha comentado Cristina Tárrega para, después, dejar paso a la presentadora del Club Social. "Yo tenía cierta esperanza porque mi hermana no tenía un nombre decidido y decía: 'a lo mejor es que me quiere dar la sorpresa'. Pues no", apuntaba la periodista.

"Se llama Marina. La niña es muy 'riquiña'. Vamos a explicárselo a la gente que nos está viendo", ha continuado Patricia: "Es que yo también he sido tía. Mi hermana Tamara se ha puesto de parto esta mañana. Yo estaba ahí con la última hora y, de pronto, me ha mandado la foto de la niña, que es muy bonita. Le mando un besazo enorme y mañana me voy a verla y conocerla a A Coruña".