Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Ya está aquí el espíritu de la Navidad

Mercados gastronómicos, de libros, espectáculos lumínicos y actividades varias inundan de espíritu navideño lugares emblemáticos de Barcelona. Es el momento de redescubrir de una forma festiva y diferente el Moll de la Fusta, el Recinte Modernista de Sant Pau o la Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Sant Jordi de Nadal

La gran fiesta del libro de cada mes de abril se traslada a estas fiestas de invierno con una nueva edición del Sant Jordi de Nadal, la octava, que se celebra este sábado y el domingo en la Antiga Fàbrica Estrella Damm organizada por TRESC. El recinto acogerá talleres, charlas, encuentros con escritores, actividades infantiles, firmas de libros y conciertos. Algunos de los autores participantes son Màrius Serra, Xavier Bosch, Maria Barbal, Rafel Nadal o Carlota Gurt.

'Rigoletto' en el Liceu

El Liceu recupera la coproducción del teatro y del Teatro Real de Madrid que se estrenó en 2017 en Barcelona, aunque actualizada con una moderna puesta en escena a cargo de la directora holandesa Monique Wagemakers (un cuadrilátero móvil y táctil que se ilumina al paso de los personajes). El elenco actoral lo forman Christopher Maltman (Rigoletto), Olga Peretyatko (Gilda) y el intérprete lírico francés Benjamin Bernheim (que debuta en el Liceu como el Duque de Mántua). La dirección musical es de Daniele Gallegari mientras que el montaje corresponde a la adaptación del melodrama basado en la obra Le roi s’amuse de Victor Hugo.

Los planes navideños de El Palace

Se ha convertido ya en un clásico navideño y en uno de los mejores planes durante esta semanas en Barcelona: las sesiones de cine que el hotel El Palace ofrece en su fantástica terraza. Películas como Love Actually, Elf o Miracle on 34th Street de jueves a domingo y en sesiones a las 18 y 21 horas con todo lo necesario para disfrutar y no pasar frío. La experiencia incluye una pequeña cabaña para estar cómodos, mantas, palomitas, y chocolate o vino caliente. El precio por cabaña es de 70 euros para dos personas y un niño de hasta 4 años.

Pero esta es sólo una de las muchas propuestas de El Palace para este temporada de invierno. Reinaugurado su espectacular hall, el tradicional afternoon tea que sirven allí se viste estos días también de Navidad. Sandwiches, scones, dulces y té componen este menú de tarde (42 euros por pareja) por donde, por cierto, los domingos se pasará el mismísimo Papa Noel. En la terraza del hotel se ha instalado un chalet de madera que nos traslada a las montañas suizas.

También en un menú en el que la fondue y las raclettes son las protagonistas de la mesa. Y para quienes anden buscando una opción diferente para sus compras navideñas, allí mismo cada fin de semana hasta el 19 de diciembre, se celebra un selecto mercado de artesanos que traslada al centro el espíritu de los tradicionales mercados navideños del norte de Europa.

Nadal en el Recinte Modernista de Sant Pau

Hasta el próximo 9 de enero, el recinto sanitario proyectado por Lluís Domènech i Montaner se iluminan, incluidos sus jardines, con un espectáculo de juegos de luces y figuras lumínicas que aluden a un mundo navideño de magia y fantasía. El montaje se puede ver entre las 18 y las 22.30 horas.

Nikola Tesla

CosmoCaixa Barcelona propone hasta el próximo mes de febrero una exposición biográfica sobre el «visionario, polifacético y extravagante» científico Nikola Tesla, en colaboración con el Nikola Tesla Museum de Belgrado (Serbia). A pesar de ser considerado como el fundador de la tecnología moderna, con la invención del del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión sin hilos de la energía y la información), murió solo y arruinado en Nueva York.

'Nadal al Port'

Por tercera edición, el Moll de la Fusta es la sede del mercado navideño del Port, Más de 85.000 luces led iluminan el encuentro navideño, con un mercado de comercio y gastronomía, atracciones infantiles y actividades musicales. Ayer se realizó el ya tradicional encendido de luces.

