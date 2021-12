Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Inmersión en la Navidad con los cinco sentidos

La ciudad de Barcelona ya se encarga de recordarnos con su iluminación, en marcha desde el pasado 24 de noviembre, que estamos entrando en la Navidad, la época más mágica del año. La Fira de Santa Llúcia ya impregna el entorno de la Catedral del espíritu de estas fiestas. Al igual que el Circ Històric Raluy o el Gallery Hotel.

Una imagen de Frida Kahlo en la biografía inmersiva 'Frida Kahlo, la vida de un mito' en el centro IDEAL de Barcelona. IDEAL

'Frida Kahlo, la vida de un mito'

El Centre d’Arts Digitals de Barcelona IDEAL propone adentrarse en el particular universo de la pintora mexicana Frida Kahlo. La muestra, de carácter inmersivo, exhibe material fotográfico y audiovisual y siete instalaciones de gran formato de arte digital creadas con artistas residentes en Barcelona. El conjunto genera una visita en forma de biografía inmersiva con la que el público «conozca mucho más quien era Frida Kahlo y por qué hoy sigue siendo un icono del mundo del arte y de la cultura en general», explica el director del museo, Jordi Sellas. Doctor Trueta, 196-198. De lunes a domingo de 11 a 20.30 horas. idealbarcelona.com.

Carpa del Circ Raluy. FERNANDO MARTÍN

Circ Històric Raluy

El Circ Històric Raluy se instala esta Navidad en el Moll de la Fusta con el espectáculo Vekante (Despertar en esperanto). Rosa Raluy y una veintena de artistas ejecutarán números de malabarismo, equilibrismo, acrobacias y cintas aéreas, payasos y magia. Instalan su característica carpa circense hasta el próximo 27 de febrero.En 2016, los hijos del fundador del Circ Raluy tomaron caminos por separado y fundaron el Circ Raluy Històric y el Circ Raluy Legacy. Moll de la Fusta / Hasta el 27 de febrero / raluy.com.

Fira de Santa Llúcia de Barcelona. ARCHIVO

Fira de Santa Llúcia

La feria navideña más famosa de Catalunya lleva desplegada desde el pasado 27 de noviembre en la avenida de la Catedral, con un total de 121 puestos de figuras de belén, cagations, caganers, abetos o plantas de Navidad. Son la mitad de paradas que en ediciones anteriores y se podrán visitar hasta el próximo 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Cinco agentes cívicos controlarán la afluencia de personas para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas de seguridad por el coronavirus.

Avenida de la Catedral. Accesos por la plaza Nova y Via Laietana / De las 11 a las 20.30 horas en laborable y de las 10 a las 21 horas en vigilias y festivos/ es.firadesantallucia.cat.

'El Guardaespaldas, el musical', protagonizado por los actores Mireia Mambo y Octavi Pujades. ARCHIVO

'El guardaespaldas, el musical'

Uno de los musicales de esta temporada en Barcelona es esta adaptación de la película de los años noventa protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner. Los actores encargados de dar vida en el Teatre Coliseum a la cantante de éxito Rachel Marron y su agente de seguridad personal Frank Farmer son Mireia Mambo y Octavi Pujades. Como explica la cinta rodada en el año 1992, en un primer momento, diva y guardaespaldas no sintonizan. Pero, poco a poco, la química se irá instalando entre ellos. Los espectadores podrán disfrutar en vivo de la banda sonora del filme, con hits de Houston como Run to You, I’m Every Woman, I Have Nothing o I Will Always Love You.

Teatre Coliseum / Gran Via, 595 / grupbalana.com.

Restaurante El Japonés Escondido de Barcelona. GRUPO TRAGALUZ

El Japonés Escondido

El Japonés del Grupo Tragaluz es un viejo conocido de la ciudad. Bonito local, precios moderados en una zona donde no se estila y una cocina japonesa solvente y apta para todos los públicos. Ahora la misma casa abre El Japonés Escondido (Calle Llauder, 1) en el barrio del Born. En realidad no es que esté muy escondido y, sobre todo, no es ningún secreto porque en las últimas semanas se ha convertido en una de esas aperturas celebradas.

No hace falta inventar nada, solo hacer las cosas ricas, bonitas y sin pasarse de frenada con el ticket. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Hay sushi más que correcto (el de anguila merece mucho la pena), pero nos parecen más interesantes otras opciones de la carta, donde la robata (una pequeña barbacoa japonesa) manda. Sensacional la costilla ibérica con sukiyaki, el bol de arroz con ternera o las tsukuna (albóndigas) de pollo.

grupotragaluz.com/restaurante/el-japones-escondido.

Gallery Christmas Suite del Gallery Hotel de Barcelona. GALLERY HOTEL

Gallery Christmas, un hotel navideño

Ya es Navidad en la ciudad y también en el Gallery Hotel que, de hecho, durante estas semanas se convierte en Gallery Christmas para ser el primer hotel navideño de Barcelona. Y es que las habitaciones se han transformado en «pequeños hogares navideños» –apuntan sus responsables– para que quienes vengan de visita durante estos días puedan vivir las fiestas como un local. Además, también la fachada y los espacios comunes se han puesto sus mejores galas navideñas. Una iniciativa que también tiene su lado solidario: en el gran árbol del hall cualquiera podrá dejar un regalo durante estos días para la Fundació Sant Joan de Déu.

galleryhotel.com.