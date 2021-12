Es tiempo de pistas de hielo: todas las que están abiertas en Barcelona para patinar en Navidad

Para quienes una Navidad sin patinar sobre hielo no es lo mismo, en Barcelona ya han abierto varias pistas donde deslizarse, dar vueltas, besarse como en las películas, reír y a veces llorar tras una mala caída. El actual gobierno municipal de Ada Colau no es muy amigo de hacer hueco en la calle para estas instalaciones -la última en el espacio público fue la de la plaza de Catalunya, entre 2011 y 2014, cuando era alcalde Xavier Trias-, pero los comerciantes han tomado la iniciativa. Los centros comerciales de L'Illa Diagonal y La Maquinista y los jardines de Can Xirigoi, en el barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta de Nou Barris, son los lugares donde es posible calzarse unos patines con cuchillas y lanzarse a la pista.

Los jardines de Can Xirigoi de Nou Barris

Este viernes 10 de diciembre a las 17 horas se inaugurará la instalación de patinaje sobre hielo de los jardines de Can Xirigoi, una propuesta de los cuatro ejes comerciales del distrito de Nou Barris. Estará abierta hasta el 9 de enero.

Es de hielo sintético y ecológico y tiene 24 metros de largo y seis de ancho.

El precio será de seis euros por 20 minutos, pero se podrán conseguir descuentos de tres euros en las tiendas del distrito.

questes festes… Viu un Nadal sobre Gel ❄️



Del 10 de desembre al 9 de gener als Jardins de Can Xiringoi, pots venir a gaudir d’una experiència única i patinar sobre una pista de gel #eixmaragall #maragall #pistadegel #viuunnadalsobregel pic.twitter.com/ICdtPjqULt — Eix Maragall (@EixMaragall) December 4, 2021

Antes de las vacaciones escolares, el horario de la pista será de las 17 a las 20.30 horas, los días laborables, y de las 11 a las 13.30 y de las 17 a las 20.30, los fines de semana. Luego, también habrá horarios especiales por la tarde.

L'Illa Diagonal

Después de un año de ausencia por la pandemia, ha vuelto a L’illa Diagonal su pista de hielo por Navidad.

Está en los jardines del centro comercial y funciona, generalmente, con dos horarios: de 17 a 21 horas, los días laborables, y de 11 a 21 horas, los fines de semana. Los precios van de los cinco a los siete euros por patinar entre 25 y 50 minutos.

Niños en la pista de hielo de L'Illa. L'ILLA DIAGONAL

Hasta el 21 de diciembre, hay una promoción para patinar durante el tiempo que se desee entre las 17 y las 21 horas por cinco euros.

La Maquinista

La pista de La Maquinista está en la plaza del Reloj del centro comercial y también es de hielo sintético. Es la más grande de Cataluña.

Todos los viernes y el 6 de diciembre y 5 de enero acoge los Xmas Disco Days, sesiones de baile sobre patines con un repaso a la música de las últimas décadas. El centro recomienda consultar la agenda para vestirse para la ocasión.

La pista de La Mquinista. LA MAQUINISTA

Está abierta de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas, mientras que los sábados, domingos y todos los días a partir del 22 de diciembre lo hará de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, aunque habrá días con horarios especiales.

Para acceder a la pista, se debe reservar previamente a través de la web de Westfield La Maquinista y hacer una compra de un mínimo de 10 euros en alguna de sus tiendas el mismo día de la cita.