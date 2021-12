Miquel Iceta, en 'El intermedio': "Mido 1,63, tengo un poco de sobrepeso y me han hecho ministro de Deporte..."

Thais Villas se desplazó hasta el Festival del Cine de San Sebastián para entrevistar este miércoles al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta: "Gran estrella de este país y estrella de El Intermedio", señaló la reportera.

Nada más verle, le preguntó: "¿Tiene usted asesor de imagen? Porque viene hecho un pincel". El ministro respondió que "el look es cien por cien Iceta, pero ahora me han salido amigos que se dedican al diseño y me aconsejan".

"Les hago caso porque tengo un poco de complejo, no soy un tipo esbelto. Mido 1,63 justito, justito, tengo un poco de sobrepeso y encima me han hecho ministro de Deporte... ¡Lo tengo todo!", señaló el político.

La cómica reflexión de Miquel Iceta: "Mido 1,63, tengo un poco de sobrepeso y me han hecho ministro de Deporte, ¡lo tengo todo!" https://t.co/selByr5ADA #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) December 8, 2021

Villas quiso saber cuantos trajes azules tenía en su armario el ministro: "Tengo muchos azules y negros. Voy de oscuro porque me han dicho que adelgaza un poco, y yo, lo necesito".

"¿Le ha costado meterse en el papel de ministro de Cultura y Deporte?", quiso saber la reportera. "Lo llevo bien, pero no estoy del todo metido en él", contestó Iceta. "En mi casa, mi madre me dice que, cuando me ve en televisión y destacan mi cargo, ella comenta: Sobre todo deporte...", añadió entre risas.

La confesión de Miquel Iceta sobre lo que dice su madre cuando le ve de ministro en televisión https://t.co/TclL4DZFWf #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) December 8, 2021

Sobre la fama, Iceta destacó que "sobre todo me piden selfis, de vez en cuando algún comentario cariñoso y otras veces, un poco menos, pero creo que eso va en el sueldo".

"Lo más bonito que me han dicho es cuando me mienten directamente y me llaman guapo. Me lo tomo bien, pero pienso que en ese comentario hay amor y cariño", reconoció el ministro.