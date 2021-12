El padre de Charlène de Mónaco relata la pesadilla que esta vivió en Sudáfrica a causa de su enfermedad

El padre de Charlène de Mónaco, Michael Wittstock, ha hablado por primera vez de la enfermedad a la que su hija se enfrentó durante su estancia en Sudáfrica, y de cuyas secuelas se recupera en una clínica privada en Suiza.

El hombre ha hablado con You, medio de comunicación sudafricano, para relatar el calvario que vivió la princesa en su tierra natal, donde fue intervenida hasta en tres ocasiones de una grave infección de garganta, nariz y oídos.

El entrevistado reconoció que tanto él como su mujer, Lynette Wittstock, están sufriendo por los problemas de su hija. Durante su estancia en Sudáfrica ambos se plantearon visitarla, pero les daba miedo contagiarla ante la amenaza del coronavirus.

"Tampoco quería infectarla porque tuvo varias intervenciones médicas, estaba muy vulnerable", explica Michael, que añade: "Mi hija solía nadar 20 kilómetros al día, conociendo su forma de entrenar sé que es dura".

"Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No podía dormir bien durante varios días, no estaba comiendo bien tampoco. Ha perdido mucho peso, lo que la hace más vulnerable a las enfermedades, como catarro, gripe o, Dios nos libre, Covid", apunta en su conversación con el mencionado medio.

Ahora, Charlène se recupea en una clínica de lujo donde recibe atención personalizada. "Estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar", contó Alberto de Mónaco después de que su esposa, que había vuelto al Principado, pusiera rumbo al centro sanitario.

"No sufre ninguna enfermedad grave o incurable", aclaró ante la prensa el hijo de Rainero III. "No es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses", sentenció.