Charlène de Mónaco aún se recupera de las secuelas físicas y psicológicas que le dejó la infección de garganta, nariz y oídos por la que tuvo que ser intervenida en Sudáfrica, donde este año permaneció aislada más de seis meses, alejada de su familia y ante los crecientes rumores de crisis con Alberto de Mónaco.

La princesa regresó al Principado a comienzos del mes de noviembre después de ser intervenida hasta en tres ocasiones. Sin embargo, pese a que muchos pensaban que ya estaría preparada para retomar sus compromisos oficiales, no tardó en hacer las maletas para internar en una clínica de lujo en Suiza.

Así lo ha informado el medio Birds Daily, que ha dado, además, el nombre del centro hospitalario: Paracelsus Recovery. Se trata de una clínica centrada en tratar problemas de adicciones, trastornos alimenticios y problemas de salud mental, como la ansiedad o la depresión.

La clínica cuenta con tratamientos que alcanzan los 95.000 euros por siete días, y otros, incluso, llegan a los 350.000 euros al mes. Los pacientes que los reciben se hospedan en diferentes alojamientos que están a disposición del centro suizo.

"Sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses", explicó este jueves Alberto de Mónaco al medio Paris Match.

El Principado insiste en tratar la salud de la princesa con discrección -algo que el entorno de Charlène achaca a una actitud de ignorancia-. "No puedo decir más por discreción. Existe una fatiga, que no es física solamente, y no puede tratarse más que con un periodo de descanso y un seguimiento médico", comentó el hijo de Rainero III poco después de conocerse que su esposa no estaba junto a él.