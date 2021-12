Terelu Campos: "Ahorro todo el año para alquilar mi árbol de Navidad"

Terelu Campos cuenta los días para que llegue la Navidad. Eso sí, pese a la ilusión que puedan causarle estas fechas, hay una tradición que se niega a cumplir: no monta el árbol de Navidad, sino que lo alquila. Y el precio no es barato.

La colaboradora de Viva la vida ha compartido esta confesión en su última columna en Lecturas. "Estamos en pleno puente de la Inmaculada y tengo la sensación de que es el momento de adornar la casa para la Navidad. Así, al menos, lo hacen mis amigas. Esto a mí me supone un trastorno", avanza.

La tertuliana afirma que es "inútil" para "adornar la casa". Sin embargo, todos los años hace el esfuerzo, aunque a su manera: "Nos os llevéis las manos a la cabeza, pero ahorro todo el año para alquilar mi árbol de Navidad. Lo malo es que no es barato".

"Lo bueno es que cada año me lo adornan diferente con las nuevas tendencias. Lo divertido es que nadie, hasta ahora, lo sabía y todos pensaban que me lo curraba yo. Antes también ponía adornos en la mesa, pero ya con el árbol tenemos suficiente. Sinceramente, me sobra y me basta", reconoce.

La hija de María Teresa Campos considera que, en Navidad, es prácticamente una obligación tener la casa adornada. "Me admira que en casa de mis amigas y de mi familia no falte ningún detalle. Para mí es un estrés", confiesa, y añade: "Por un lado digo que no adorno nada este año, pero por otro pienso: '¡A ver si me va a ir peor por no adornarla!'".