Joan Manuel Serrat, en 'El hormiguero': "Antes de que me retire un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo"

El hormiguero recibió este martes la visita de Joan Manuel Serrat, que presentó la gira El vicio de cantar (1965-2022), que arranca en abril de 2022, con la que se despedirá de los escenarios y que estará compuesta por unos setenta conciertos entre España y América.

Nada más sentarse en la mesa del espacio de Antena 3, Pablo Motos afirmó: "¿Cómo te vas a ir si la gente te aplaude como lo hace? -refiriéndose al público presente en las gradas del programa-".

El cantante le contestó que "antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo. Cuando comencé no me planteé un final, pero lo que ha pasado estos dos años lo ha hecho".

"Mi último concierto fue hace casi tres años, en el que Joaquín Sabina se cayó del escenario en brazos de algún sanitario", recordó entre risas. "Ahora está bien, con sus rutinas, ayer mismo le vi", añadió.