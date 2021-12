Cano al PP sobre la Policia Local: "És paradoxal que qui ha creat el problema critique les solucions"

Així ho ha indicat en declaracions facilitades als mitjans davant la denúncia del PP que la Policia Local solament augmentarà un agent en la seua plantilla per a 2022. "Resulta paradoxal, per no dir una altra cosa, que qui ha generat el problema critique les solucions que se li estan donant al llarg d'aquesta legislatura", ha manifestat.

Segons ha subratllat Cano, la Policia Local de València "haurà incorporat 400 nous agents", als quals se sumen els recursos materials que s'estan proporcionant al cos, amb el que s'està "posant a la Policia en el lloc que es mereix, un lloc del que va quedar descavalcat quan va governar el PP, que no va convocar ni una oposició en els seus últims 10 anys".

En aquesta línia, ha criticat que l'aleshores equip de govern 'popular' "sabia que 200 agents anaven a deixar de patrullar perquè la segona activitat anava a obligar al fet que feren tasques administratives i no van convocar ni una sola plaça nova".