Antonio David continúa utilizando su canal de YouTube para pronunciarse públicamente, y no duda en centrar sus vídeos en evidentes ataques a Telecinco, la que fuera su cadena, y algunos de sus excompañeros. La última contra la que ha estallado es Carlota Corredera, a quien ha criticado en más de una ocasión.

En concreto, el exguardia civil ha puesto a la gallega en el punto de mira por el caso de Pepe Navarro, que acudió a Sábado Deluxe a defender que no era el padre del hijo de Ivonne Reyes, pero Paloma García-Pelayo le preguntó sobre el tema de la denuncia por lesiones que su ex, Vanessa Martín, ganó.

Tras esta sonada polémica, Sálvame continuó hablando del caso del veterano presentador, y por ello Antonio David ha criticado a la presentadora de la docuserie de Rocío Carrasco, pues en estos últimos días habló por teléfono en directo con Pepe Navarro.

"Me gustaría saber ahora qué opinión tiene Carlota Corredera sobre esto. Hermana, pronúnciate, a ver si realmente ahí demuestras tu concienciación sobre la lucha de la violencia de género, o igual te quedas callada y nos demuestras a todos que no te importa absolutamente nada", criticó el padre de Rocío Flores en su canal de YouTube.

"Esa defensa a ultranza contra la violencia de género la has olvidado o igual no entraba dentro del guion", continuó. "Qué poca vergüenza, con una sentencia firme. ¿Este es el compromiso que tienes con la violencia de género, con el feminismo?".

"Bueno, Carlota, queda claro tu compromiso, queda patente tu compromiso con el feminismo selectivo, con silenciar a las víctimas que no tienen nombre ni apellidos porque no son famosos, porque no generan dinero para vuestro negocio", añadió.