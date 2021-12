Vicky Martín Berrocal habla del 'bullying' que sufrió en el colegio: "Me llamaban gorda, pero no llegó a afectarme"

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en madrina de Más grande que yo, movimiento que lucha por cambiar la percepción que tiene la sociedad de la obesidad. Tras perder 20 kilos, la diseñadora asegura que se siente muy feliz, pero de igual modo lo estaba antes, pues su cambio físico ha sido por salud.

"Fue hace un año cuando me di cuenta de que no podía vivir así. Me costaba moverme, dormía mal, y decidí ir a un especialista", declara la andaluza a la revista ¡Hola!. "La Vicky de ahora es la misma de siempre, una mujer valiente que cree en sí misma, pero [...] me he dedicado tiempo, he pensado en mí y he aprendido a quererme más. Por primera vez en mi vida, siento que estoy sana".

La exaspirante de MasterChef Celebrity asegura que sufrió bullying en el colegio por su peso, pero no es algo que le haya marcado. "Hace ya casi 40 años, todo era diferente, pero la crueldad existía y claro que me han llamado gorda", cuenta a la citada revista.

"Siempre he sido muy fuerte, y nunca llegó a afectarme", añade Vicky Martín Berrocal. "Pero es una realidad que se sufre a la hora de salir, de trabajar y de conseguir sueños".

"He defendido cualquier talla, porque he tenido desde la 38 a la 46, pero lo que no voy a seguir defendiendo es no estar sano", proclama. "No se trata de tener un cuerpo perfecto, es encontrar el peso ideal".