Nico le es infiel a Ga·la en 'La isla de las tentaciones 4'

Telecinco emitió este lunes 6 de diciembre una nueva entrega de El debate de las tentaciones. En ella, los colaboradores comentaron la vertiginosa hoguera de los chicos que se pudo ver en el último capítulo, pero también se mostraron algunas imágenes inéditas y pinceladas del próximo episodio, que verá la luz el miércoles.

Al inicio de la tertulia, Sandra Barneda anunció que se revelaría una de las dos nuevas infidelidades que tendrán lugar en el capítulo del miércoles, y esta resultó ser la de Nico, que besará apasionadamente a su tentadora favorita, Miriam, siéndole infiel a su novia, Ga·la.

Con el beso, el futbolista podría sellar también sus dudas entre Miriam y Rosana la primera tentadora en la que se fijó, aunque en el último capítulo dijo que le encantaría hacer un trío con ambas. El vídeo mostró a Nico lanzarse a Miriam después de que esta dijera que, si aún ponía límites, era porque él tenía novia, algo que quedó claro que al deportista le daba igual.

"Mis actitudes te han demostrado que me gustas. Lo que me pasa es que obviamente yo soy consciente de que tienes pareja", dijo Miriam. Una vez se conoce a los protagonistas de una de las nuevas infidelidades, cabe saber la otra, que todo apunta a que será practicada por la propia Ga·la, muy lanzada con Miguel, aunque podría ser cualquiera. Tania, por ejemplo, también está cada vez más cerca del tentador Stiven.

Para saber si la infidelidad de Nico afecta a la hoguera de confrontación que solicitó su novia habrá que esperar al miércoles. Y es que, no se sabe si la traición tiene lugar antes o después del encuentro. Además, el futbolista tiene la opción de no ir a la reunión, aunque sería la primera vez que ocurre en las cuatro ediciones del reality.

"He pedido esta hoguera porque mi relación está en un momento límite, Nico ha llegado al tope y, si él cree que quiere seguir adelante, que me dé sus explicaciones; y si quiere respetarme, que me lo demuestre. Se ha acercado a Miriam porque ha visto que va detrás de él, es lo que él quería, utilizar a alguien para tener más protagonismo en el programa", dijo Ga·la al llegar a la hoguera de confrontación.