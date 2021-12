Los padres de Mario Biondo aseguran que Raquel Sánchez Silva "oculta algo" en 'Sábado Deluxe'

Telecinco emitió este sábado 4 de diciembre una nueva entrega de Sábado Deluxe que contó con los padres de Mario Biondo como invitados. Ambos mantuvieron la versión que defendió Santina, la madre, el pasado miércoles en Todo es verdad: que no se creen que la muerte de su hijo fuera un suicidio o accidente y que Raquel Sánchez Silva, su novia cuando falleció, tenía algo que ocultar.

La madre dijo que no tendría paz hasta que no hubiera justicia en el caso de su hijo y presumió de que cada vez eran más personas las que creían a la familia del italiano: "No somos los padres locos, tenemos pruebas", aseveró. Sin embargo, fueron cautos a la hora de apuntar en una dirección, y dijeron que eran los jueces quienes deberían dictaminar quién habría cometido lo que para ellos fue un homicidio.

Los progenitores repitieron que se sentían desilusionados con Raquel Sánchez Silva por lo rápido que, a su juicio, había sido capaz de superar la pérdida, y afearon que la presentadora de Maestros de la costura se marchara a Formentera pocas semanas después del funeral con su madre, un viaje que tenía pensado hacer con su marido.

En esa línea, Giuseppe, padre de Mario, dijo que pensaba que la presentadora coultaba algo y que por ello no había colaborado para que se reabriera el caso. "Si los jueces de Palermo han visto algo turbio y han abierto un expediente, por algo será", añadió. La madre de Biondo aseguró que sabían que el joven había estado acompañado por dos personas antes, durante y después del deceso por las conexiones al wifi y que tenía los nombres de esas personas.

Santina dijo que, poco antes de morir, su hijo rastreaba el paso de Raquel Sánchez Silva por Internet, pues habría descubierto un posible vídeo sexual de 2012 de ella. Además, sospechaba que le era infiel, según la familia de él. Para ellos, la buena relación con la periodista se comenzó a torcer cuando ella le acusó de consumir drogas.