El botellot baixa un 70% en Blasco Ibáñez i a Hondures en un mes

La pràctica del botellot en la zona d'Hondures i Blasco Ibáñez de València ha descendit un 70% durant l'últim mes, segons el primer informe sobre el treball de camp realitzat per l'ONG Controla Club, especialitzada en mediació en les zones d'oci. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe de l'ONG valenciana Controla Club, la labor del qual ha consistit principalment a eixir al carrer per a avaluar l'impacte del botellot i la conducta de les persones que solen eixir de festa en la citada zona.

Per al col·lectiu hostaler, l'explosió dels macrobotellots ha sigut una cosa conjuntural i s'ha vist alimentada en gran part per l'eufòria de socialització que va sorgir després de la finalització del toc de queda, i per això aprofundeix en la necessitat de continuar apostant per les campanyes de conscienciació i mantindre el dispositiu policial durant el Nadal.

Les primeres intervencions de Controla Club s'han basat a estudiar el perfil del públic que acudeix a la zona i el seu comportament. De l'estudi es desprén, a part de l'enfonsament dels macrobotellots, que la població que acudeix és d'edats compreses entre els 16 i els 30 anys, la majoria estudiants de València i/o residents en la zona. Sobre l'horari de més afluència, els mediadors han detectat que se situa entre les 00.30 i la 1.00 h, coincidint amb el de tancament dels establiments d'hostaleria.

Durant eixa franja han apreciat grups reduïts de persones fent botellot, sense concentracions massives ni grans altercats perquè la majoria opten per continuar la festa en els locals d'oci. Una altra de les principals observacions és el descens de venda clandestina d'alcohol al carrer de mà dels ‘llanders’, al costat d'una disminució de brutícia i de baralles o batusses, tot això unit a la menor incidència de la pràctica del botellot.

Per a l'Associació d'Hostaleria i Oci Responsable d'Hondures-Blasco Ibáñez, l'enfonsament dels macrobotellots en la zona posa de manifest que la seua explosió es va produir a conseqüència de l’«eufòria de socialització» després de la finalització del toc de queda.