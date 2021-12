Multes de fins a 30.000 euros per incomplir el passaport Covid

Les multes en la Comunitat Valenciana per a particulars i locals d'hostaleria, restauració, oci i entreteniment que incomplisquen l'obligatorietat del passaport Covid, que entra en vigor aquesta pròxima mitjanit, podran anar des dels 60 fins als 30.000 euros.

El Govern valencià ha modificat el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19, amb dos nous apartats en sengles articles, davant l'obligatorietat del certificat en l'accés a determinats espais a la Comunitat Valenciana.

S'introdueixen sancions lleus d'entre 60 i 600 euros per als particulars que incomplisquen les restriccions d'entrada o exhibició dels documents corresponents, estant degudament anunciades, en referència als clients que es colen en el local o no ensenyen el passaport corresponent.

També es podran imposar sancions de 60 a 600 euros als locals que incomplisquen l'obligació de col·locar cartells o mesures informatives en els quals siga exigible d'acord amb les ordres de l'autoritat sanitària, segons informen fonts de la Generalitat.

Per a incompliments del titular de l'establiment en l'obligació de sol·licitar el passaport i dels qui permeten l'accés a l'interior dels locals on siga exigible, les multes van des dels 601 als 30.000 euros, i es consideraran greus.

Totes aquestes sancions seran aplicables als locals d'hostaleria, restauració, oci i entreteniment amb aforament superior a 50 persones; a locals d'activitats recreatives i d'atzar amb servei de restauració; i en esdeveniments, celebracions i festivals de música amb assistència superior a 500 persones i on no siga possible l'ús permanent de la mascareta. La modificació del règim sancionador contra el compliment de les mesures de prevenció davant la Covid serà aprovat hui en el ple de l'Executiu valencià.

El passaport podrà acreditar-se amb la vacunació completa, una PCR negativa en les últimes 72 hores, un test d'antígens en les últimes 48 hores o la superació de la malaltia en els últims sis mesos i estarà vigent durant un període de 30 dies naturals, amb la intenció que abaste les festes nadalenques i d'Any Nou. En l'entrada dels locals hi haurà un cartell identificatiu sobre la necessitat del passaport Covid i les persones que desitgen accedir a ells hauran de presentar el certificat –en paper o en el mòbil–, al costat del seu DNI o document acreditatiu de la seua identitat. No es conservaran les dades ni es generaran fitxers amb ells.

L'hostaleria es prepara per a l'activació

Els locals d'hostaleria i oci amb aforament superior a 50 persones ja ho tenen tot preparat per a exigir el passaport Covid als seus clients. Els establiments ultimaven ahir totes les mesures, amb la cartelleria en portes i finestres com la més visible, per a advertir de la necessitat de presentar aquest certificat a l'entrada al costat d'un document d'identitat. Les organitzacions que agrupen aquests locals es mostren a favor de la iniciativa com a manera de garantir la seguretat sanitària i la continuïtat de la seua activitat.

Vacunació en la Marató

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública obri hui a les 10.00 h el punt de vacunació sense cita contra la Covid que ha habilitat al costat del Museu de les Ciències de València amb motiu de la celebració de la Marató València Trinidad Alfonso EDP que se celebra el diumenge.