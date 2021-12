María Patiño confiesa que rechazó al actor Andy García y por qué lo hizo

Las cosas se hacen o no se hacen por principios. Así esté en juego el poder pasar una noche con una estrella de Hollywood. Eso ha declarado María Patiño, quien este jueves intervenía en Sálvame dando a conocer su lado más íntimo y, a pesar de que su fama es de que ha sido bastante seductora y ha tenido mucho éxito entre los hombres, también ha sabido decir que no. Incluso a Andy García.

"Sexualmente he sido lo más activa que he podido", ha confesado la colaboradora de 50 años cuando le preguntaban por su relación con un fotógrafo, algo que ha derivado en una charla sobre su historial amoroso y que tenía encuentros tan jugosos como con el intérprete de Los intocables, El padrino. Parte III o La noche cae sobre Manhattan.

"Tuve la oportunidad de estar con un actor internacional", ha revelado la periodista, que ha continuado explicando que todo sucedió "hace años" cuando tuvo que ir a Granada a cubrir una película que el actor grabó en nuestro país (y que seguramente sea la película Muerte en Granada, de 1996, en la que el actor interpretó a Federico García Lorca).

"Uno de los actores principales era Andy García. Yo estaba en la recepción del hotel. Vino uno de sus escoltas y me dijo: 'Señorita, el señor García quiere que suba a su habitación'. Era muy tímida y esas cosas nunca me han gustado", ha revelado Patiño.

El problema radicaba en que Andy García lleva casado con Marivi Lorido Garcia, una productora de cine cubana, desde 1982. Y eso lo sabía María Patiño, que no quería ser ni una amante ni algo esporádico para un hombre comprometido. "Él estaba casado con una cubana y era padre de tres hijos [en 2002 nacería su cuarto y último hijo]. Le dije a una compañera: 'Sube conmigo'", ha relatado.

Y finalmente llaman a la puerta y... "Aparece Andy García con una camisa blanca y un pantalón vaquero y detrás un piano de cola con un montón de quesos y un montón de vino", ha rememorado la periodista, que vivió un momento "a lo Pretty Woman", tal y como ha declarado Carlota Corredera, que también le ha preguntado si se arrepiente de haberle dicho que no. "Es una anécdota que la quiero compartir porque no te suelen ocurrir. No me arrepiento porque no hubiese podido disfrutar sexualmente estando casado", ha sentenciado María Patiño.