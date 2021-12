La votación de una moción sobre violencia machista divide al PP en A Merca y el alcalde apela al "libre pensamiento"

Los nacionalistas relatan que reclamaban campañas de formación para los vecinos, la implicación de los colectivos feministas de asociaciones de mujeres en el CIM de la Mancomunidad y más recursos para las políticas públicas en esta materia. Además, solicitaban que la Xunta de Galicia incrementase los recursos para luchar contra la violencia machista.

La moción ha recibido los votos favorables de la edil del PSOE y también de un edil del PP, mientras que tres concejales populares se han abstenido y otro ha votado en contra.

Según el BNG, el concejal que votó en contra justificó que "no hay género, sino personas", y que "una persona no tiene que ser valorada por su género", unas frases que el Bloque municipal considera que "poneb en cuestión la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género" cuando se trata de un "aspecto muy sensible".

Además, el BNG ha apuntado al alcalde, el popular José Manuel Garrido Sampedro, y ha trasladado que calificó de "patéticas" todas las manifestaciones de actos civiles e institucionales de todo tipo, incluidas las del 25N.

"LIBERTAD DE PENSAMIENTO"

La respuesta del regidor municipal, José Manuel Garrido Sampedro, ha sido que el BNG no ha dividido el voto de su partido sino que, en su partido, "hay libertad de pensamiento".

"Parece que les molesta que la gente tenga libertad para pensar y opinar", ha sentenciado el alcalde, asegurando que, "precisamente para respetar estos temas", él no le puede decir a la gente que "votar o que no votar".

"En A Merca respetamos el libre pensamiento, dejamos que nuestros concejales voten lo que les parezca", ha dicho Garrido, antes de resaltar que, sobre todo, en las mociones del BNG porque "siempre van acompañadas de mucha carga ideológica". Y ha añadido que "su ideología que la administren como quieran". "Nosotros no tenemos porqué estar de acuerdo con ella", ha contrapuesto.

"NADIE NIEGA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Con todo, ha defendido que "nadie en el Ayuntamiento niega la violencia de género" y ha ejemplificado con que se "han hecho múltiples actividades" para concienciar sobre este tipo de situaciones.

"Nadie dijo que estuviese a favor de la violencia de género, pero nadie tiene que votar a favor de las mociones porque pueden no coincidir en enfoques", ha reiterado antes de incidir en que, dentro de su grupo, "hay libertad total para levantar el dedo a donde le dé la gana".

Además, el alcalde ha negado haber calificado las manifestaciones como "patéticas". "Lo que dije fue que yo no cuelgo lacitos, ni estos ni otros, ni hablo de ETA, ni del sexo de los ángeles. No me gusta salir en fotos ni en minutos de silencio porque me parece una pérdida de tiempo, pero no me parecen patéticos, considero que cada uno hace lo que le da la gana", ha zanjado.