Naix #RussafaCrea, un cicle per a "recuperar el protagonisme de la vida cultural" del barri valencià

La iniciativa reacciona al fet que, d'un temps a ara, la cultura 'russafera' "fa esforços per mantindre múscul en uns carrers cada vegada més coneguts per la seua vida d'oci nocturn i restauració, deixant potser en segon pla un dels valors més destacats de la comunitat que habita aquests carrers, les seues inquietuds expressives i la capacitat de gestionar i crear cultura, de la qual gaudeixen tant els veïns com els visitants de dins i fora de la ciutat".

Les arts plàstiques i escèniques, la música, l'audiovisual, la fotografia o la literatura són alguns dels eixos sobre els quals aniran versant aquestes trobades obertes al públic.

La literatura obrirà foc amb dos guanyadores del Premi Tusquets de Novel·la: Elisa Ferrer, per 'Temporada de avispas', i Bàrbara Blasco, per 'Dicen los síntomas', amb Lola Mascarell, que recentment ha presentat en la mateixa editorial 'Nosotras ya no estaremos'.

L'acte, d'accés gratuït, se celebrarà el dijous 9 de desembre a les 19.30 hores, estarà moderat pel periodista cultural Joan Carles Martí, però també estarà obert als assistents, amb la possibilitat d'establir una conversa amb les autores.

Fins a completar l'aforament, el pati de butaques podrà rebre als assistents seguint el protocol covid (ús de mascareta obligatori en tot moment). I, en el hall del centre, un stand de la llibreria Bartleby disposarà d'exemplars d'obres de les autores.

Serà "el primer d'una sèrie de trobades participatives i periòdics, oberts a la iniciativa dels propis creadors, col·lectius i associacions veïnals, amb el qual Sala Russafa vol tornar a posar el focus en un dels signes més distintius del barri, el seu potencial cultural", conclouen els promotors del cicle.