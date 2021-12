La Asamblea de Madrid guarda un minuto de silencio en memoria de Almudena Grandes y de Antonio Escohotado

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de la escritora Almudena Grandes y del filósofo Antonio Escohotado, ambos recientemente fallecidos. En recuerdo de la primera no se ha podido leer una declaración institucional, como pedía el PSOE, porque no Vox no la ha aprobado y la unanimidad entre los grupos parlamentarios sobre el texto es una condición indispensable para una lectura previa al pleno.

El PSOE registró esta semana una declaración institucional para que fuera leída este jueves, antes del pleno, como homenajea a la escritora madrileña, que falleció el pasado sábado en la capital. En el texto, los socialistas reconocían la obra de Grandes y pedían que se le diera su nombre a un espacio cultural o que fuera representativo.

El PP presentó un texto alternativo al redactado por los socialistas que reconocía la obra literaria de Almudena Grandes y su vinculación a Madrid, pero no incluía el poner su nombre a un espacio. Esta propuesta podría haber salido adelante, porque habría sido aceptada por los socialistas, pero la negativa de Vox a apoyar cualquiera de las dos redacciones ha impedido su lectura en el pleno.

Fuentes del grupo parlamentario que lidera Rocío Monasterio han señalado que han rechazado la declaración institucional no quieren "que se use a los fallecidos para intentar imponer una ideología".

El partido de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid no se ha opuesto al minuto de silencio en memoria de Almudena Grandes y, de hecho, es uno de los grupos, junto al PP, que ha pedido otro para recordar al filósofo Antonio Escohotado, que murió hace unos días en Ibiza pero había nacido en Madrid en 1941.