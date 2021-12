Tu horóscopo diario: jueves 2 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes muy claro lo que quieres hacer con una relación, al menos en algún aspecto importante, ya que deseas que no afecte a otros aspectos de tu vida. Mantener esas distancias será difícil, tenlo en cuenta. Valora las consecuencias.

Tauro

Hoy te sorprenderás gratamente porque alguien se pone de tu lado en un tema conflictivo o que está dando mucho que hablar en el trabajo. Su opinión reforzará la tuya y además lo hará de una manera pública. Eso mejora tus relaciones laborales.

Géminis

Tu lado más natural y ligero es algo que hoy te va a funcionar bien con una persona que está por encima de ti en el trabajo, que organiza o manda. Esa simpatía te va a procurar abrirte un camino interesante. Tu simpatía es una buena baza.

Cáncer

Te apetecerá volver a hablar con alguien que hace mucho tiempo formó parte de tu círculo íntimo y que por varias razones se alejó de ti. Si das el primer paso, luego todo volverá a funcionar con naturalidad. Cuanto más normal actúes, mejor.

Leo

No debes dejarte llevar por ese pensamiento recurrente de querer dejar atrás algo o cambiar algo que por ahora no puedes cambiar. Es mejor que intentes hacer una estrategia para compensar lo que no te gusta. Si es en el trabajo, busca su lado más positivo.

Virgo

Se te ocurre una manera de solventar un pequeño enfado con un amigo o una amiga a la que le ha sentado mal algo que has hecho. No será muy difícil, porque conoces bien sus puntos débiles y sus caprichos. Acertarás de pleno.

Libra

Cuanta más empatía muestres con un compañero del trabajo o con alguien que te tiene que hacer un favor, mejor te irá. Echa mano de ese toque emocional, interésate por su lado personal, pero con sinceridad. Descubrirás algo muy interesante.

Escorpio

Hablar de las cosas que te preocupan no es nada negativo y te puede hacer mucho bien hoy. No te cierres a comunicar eso que te parece tan grave ahora o tan oscuro, porque no eres un caso único. Te sentirás comprendido o comprendida.

Sagitario

Sonreirás con las ocurrencias de alguien en una reunión o incluso en una salida "after work" en la que puede haber mucha sintonía con una persona a la que no conoces demasiado. Será una buena oportunidad de abrirte a más personas y relaciones.

Capricornio

Estar muy pendiente de las redes sociales no es algo que hoy te vaya a favorecer, ya que puedes leer algo que te disguste y que en realidad no tiene ninguna importancia aunque te lo parezca. Ojo con esa deriva obsesiva, no es buena.

Acuario

Lo importante para ti hoy serán los afectos y si son de la familia o de niños o niñas pequeños, lo vas a pasar muy bien porque tendrás sentimientos intensos muy positivos con todo eso. Déjate llevar por ellos ya que te darás cuenta de su valor.

Piscis

Algo te hará hoy ser consciente de cómo puedes ayudar a alguien sin que se de mucha cuenta y así borrar algún error que has cometido hace poco con esa persona. Será muy generoso por tu parte ese gesto discreto. Solo lo debes de saber tu.