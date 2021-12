Paralitzen el desnonament d'una dona, les seues dos filles i les seues dos nétes a Mislata

Segons la plataforma, durant el matí s'han viscut alguns moments de tensió i fins i tot s'ha produït algun "forcejament" amb les forces policials quan intentaven traure a la gent de l'entrada de l'edifici, fins que finalment la jutgessa ha decidit suspendre el desnonament, amb vista a assenyalar una nova data més endavant.

De fet, en el marc de les protestes per a evitar el desnonament, diversos membres de la PAH i de CGT han sigut "identificats", apuntava el sindicat en el seu compte de Twitter.

Des de la PAH s'han mostrat "contents" amb la paralització del desnonament i esperen que açò permeta al jutjat analitzar tota la documentació presentada per a impedir que tiren a Clemència i la seua família, en situació de vulnerabilitat, de la vivenda en la qual resideixen.

En aquest sentit, la plataforma recorda que "el mateix jutjat" que hui havia decretat el seu desnonament abans havia "reconegut a la família de Clemència el dret a romandre en la seua vivenda fins el 2024".

Clemència va perdre la vivenda per no poder continuar pagant el préstec hipotecari que tenia amb Bankia, per mitjà d'un procediment d'execució hipotecària que va culminar amb l'adjudicació de la propietat i va sol·licitar la possessió de la finca, però, en acollir-se a la moratòria prevista en l'article 1 de la llei 1/2013, es va dictar acte per aquest jutjat que li permetia quedar-se durant el temps que es fora ampliant-se normativament, el penúltim fins a maig de 2020 i hui fins a maig de l'any 2024.

Ara bé, Bankia va cedir l'immoble a Gramina Homes SL, un fons voltor que, en lloc de personar-se en el procediment d'execució i estar a l'acordat en el mateix, va iniciar "un nou procediment de desnonament per precari", expliquen des de la plataforma.

Per a la PAH "aquest comportament no és casual, està motivat per la cerca deliberada d'incomplir el marc normatiu i impedir el seu dret a romandre en la vivenda en el procediment d'execució hipotecària citat. És a dir, que la pretensió de Gramina Homes de tractar-los com un precari, suposa roïna fe de l'entitat en interposar aquesta demanda", assegura.

A més, la PAH censura també l'"incompliment" de la normativa estatal actual que impedeix els desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional, almenys fins al 28 de febrer, sense excloure l'exigència de major vinculació dels propis afectats.