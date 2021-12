Después de un largo y doloroso proceso de ruptura, Julio Iglesias Jr. y Charisse Verhaert, que llevaban 16 años de relación -9 de ellos como marido y mujer-, ya pueden decir que están oficialmente divorciados.

Este miércoles, el artista, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, habla por primera vez de su separación en una emotiva entrevista para la revista ¡Hola!

"No han existido terceras personas, para nada", deja claro el cantante. Sobre los motivos de la ruptura, dice: "Se acabó el amor de pareja. Ya no había pasión. La distancia acabó con eso".

"Si queríamos ser felices, no podíamos seguir juntos", asume. "Se había acabado el amor de pareja. Quedaba el cariño, la amistad... y eso lo mantenemos. Charisse es mi mejor amiga", anuncia.

Sobre el apoyo de su familia en este doloroso proceso, desvela: "Mi padre me dijo: 'La gente se divorcia, forma parte de la vida'. Mi familia me ha apoyado mucho, todos han incidido en que no pasa nada, en que no se acaba el mundo".

En cuanto a las peticiones que Charisse hizo en la demanda de divorcio, se muestra tajante: "Los abogados buscan cualquier cosa para calentar la sartén".

La modelo ya es pasado para él, que ahora mira al futuro. "Ser padre es una etapa muy bonita en la vida que no quiero perderme. Vamos a ver si encuentro pareja y puedo formar una familia".