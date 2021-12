Miguel Frigenti abandona su cara a cara con Cristina Porta por un comentario sobre su pasado en 'Secret Story'

Este martes 30 de noviembre, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás. La gala, como viene ocurriendo con todas las presentadas por Carlos Sobera, estuvo repleta de lágrimas, tensión y ataques entre los concursantes. Esta vez, uno de los momentos más duros tuvo lugar en la Sala de la verdad, y sus protagonistas fueron Cristina Porta y Miguel Frigenti.

Pese a que la semana anterior el periodista confesó que sentía que Porta le había puesto un muro que hacía que, en ocasiones, él reprimiera sus ganas de acercarse a ella cuando estaba triste o tenía algún problema, este martes quedó claro que la posibilidad de reconciliación entre ambos es nula; pese a que Adara Molinero, que parecía el motivo principal de dicha enemistad, ya no se encuentre allí.

Los que fueran amigos dejaron claro que no se soportan y, en la Sala de la verdad, Cristina Porta tuvo que enfrentarse a un vídeo en el que Frigenti le hacía un traje desde el cubo criticando su soberbia, ambición, su comportamiento dictatorial o incluso su voz. En su defensa, la periodista dijo que no había un vídeo equivalente en el que ella le criticara, pues no se dedicaba a ello sino a vivir su concurso de otra manera.

Porta hizo un comentario más que terminó de sacar de quicio a Frigenti, que fue cuando aludió a su infancia como víctima de bullying y se cuestionó cómo, habiendo pasado por ello, podía ser tan crítico con los demás. "Por ahí no", dijo Frigenti antes de alterarse y marcharse de la sala.

En su defensa, Porta dijo que utilizó ese argumento porque él mismo había hablado sobre su sufrimiento con ella, pero al periodista no le bastó con la explicación y criticó que utilizara algo tan serio y del pasado para hacerle daño: "No tienes derecho, eres muy sucia", aseveró. Los comunicadores no llegaron a ningún encuentro y regresaron cabizbajos a la sala de estar de la casa de Guadalix de la Sierra.

Poco después, la joven comenzó a llorar sin parar y Frigenti terminó pidiéndole perdón a su novio, Nua, por perder los nervios en un enfrentamiento, algo que le había prometido que no haría: "Perdón por ponértelo tan difícil a la hora de defenderme", lamentó.