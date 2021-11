La última gala de Secret Story se convirtió en la última de Adara Molinero como concursante del reality y terminó con Sandra Pica, Miguel Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta como los últimos nominados.

La sorpresa mayúscula estuvo en la decisión -o falta de ella- de Julen de la Guerra, que obtuvo el privilegio de la inmunidad y del intercambio, por lo que, una vez se supo cómo se habían repartido los puntos, tuvo la potestad para sacar a una persona de la lista y meter a otra, y no lo hizo.

Tras mucho dudar, el joven explicó que prefería respetar los designios de la casa y no alterar la voluntad de sus compañeros, algo que impactó hasta al propio Jorge Javier Vázquez... porque entre los nominados estaba el nombre de su novia, Sandra Pica.

Este domingo, por fin Sandra pudo ver esta decisión junto a su pareja, en uno de los momentos más tensos del programa que se recuerdan.

Visiblemente afectada, la joven, ex de Tom, mantuvo la calma. "Me lo imaginaba. Su actitud siempre es muy cariñosa, pero estos días tres veces más. Tonta no soy, le conozco ya un poquito. Sentía la culpabilidad que él tenía. Pensaba que era porque no me pudo salvar, no porque fuera su decisión", se sinceró ella.

"Soy así, soy un torpe de la vida, la lie. No quiero que pienses que los gemelos o Luis están por encima de ti, porque no es así. Me quedé en blanco y tomé esa decisión", se explicó su chico.

"Yo hubiese hecho el intercambio, pero tú eres así. Me lo imaginaba, sí, no me pilla de primeras. Me debería de sorprender porque para mí siempre va a ir salvarlo a él, pero, si él se queda en blanco y no es como yo, porque yo para eso soy más egoísta, no pasa nada", volvió a incidir la concursante.

"No te sientas mal, fue una decisión y las decisiones tienen sus consecuencias. Yo no voy a cambiar contigo ni va a cambiar cómo te quiera, que me puede sentar mejor o peor, ¿vale?", le tranquilizó Sandra.