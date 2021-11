Orestes se lamenta de su error en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Me he lanzado a degüello, he sido tonto"

Las prisas hicieron que este martes Orestes se lanzara a contestar unas de las preguntas que le realizó Roberto Leal en El Rosco de Pasapalabra sin pensarlo de forma correcta, fallando la respuesta y su oportunidad de llevarse el bote con 370.000 euros.

Jaime fue el encargado de comenzar la prueba final del concurso de Antena 3 con 158 segundos de tiempo acumulados durante el programa del día para resolver las 25 letras de la prueba. Tras dos aciertos, pasó palabra.

Entonces llegó el turno de Orestes, que con menos tiempo que su rival (150 segundos) decidió pasar en la primera letra, la A que, a la postre, resultaría decisiva en el resultado de la prueba.

Orestes y Jaime, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

El burgalés acabó la primera vuelta con 20 aciertos y 42 segundos de tiempo, pero al volver a empezar El Rosco, llegó su error: "Chaqueta de tela con solapas y botones que llega por debajo de la cadera", le preguntó el presentador.

El concursante respondió "abrigo", pero se equivocó, ya que la respuesta correcta era 'americana': "Abrigo es una prenda que sirve para abrigar, para americana, la descripción es más específica", le explicó Leal.

"No he escuchado bien y me he lanzado a degüello, he sido tonto", admitió Orestes al escuchar la explicación del conductor del programa: "Es que las americanas no sirven específicamente para combatir el frío, no iba por ahí...".

.@OrestesBarbsalc dudaba con la letra ‘a’ en la primera vuelta y en la segunda vuelta ha fallado al decir "abrigo". 😅 #Pasapalabra406 https://t.co/KOUbS0h5eJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 30, 2021

El onubense, por su parte, concluyó la primera ronda con 17 aciertos y 54 segundos, aún lejos de su rival, que cometió su siguiente error en la Ñ: "Hasta aquí hemos llegado porque la americana me ha condenado y no tengo ninguna opción, voy a perder seguro", señaló Orestes con 21 aciertos y dos fallos.

Jaime continuó jugando hasta llegar a los 22 aciertos, uno más que su adversario, que le servía para ganar el programa del día, pero siguió participando hasta que falló en la letra E, sabiendo que había ganado la edición de este martes y que el miércoles, Orestes se jugará seguir en el concurso en La Silla Azul.