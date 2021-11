Vicent Torrent, Feliu Ventura i Sedajazz protagonitzaran els concerts de 'Música al Principal'

Amb aquest cicle, que tindrà lloc de l'11 al 19 de desembre, el Principal vol abastar "la música en totes les seues versions" i "obrir les seues portes a artistes que en un altre temps tampoc tenien oportunitat de tocar ací", ha explicat la directora adjunta de Música i Cultura Popular en l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Marga Landete, durant la presentació dels concerts amb els seus protagonistes.

"Estem contents de poder acollir artistes i projectes de tots els estils i per a tots els públics i edats" i d'oferir "concerts especials" que no s'escolten en altres llocs "amb noms tan nostres i tan significatius com Vicent Torrent, Feliu Ventura i Sedajazz", ha agregat Landete.

El cicle arrancarà amb el músic valencià Vicent Torrent, que tornarà als escenaris els pròxims 11 i 12 de desembre per a presentar el seu últim disc: 'Racons i cançons', el seu treball més íntim.

Torrent, la trajectòria del qual s'ha desenvolupat en Al Tall des de 1975, presentarà un disc propi amb cançons anteriors a la seua etapa en el grup, la majoria dels anys 1968-1969, "quan era jove i estava en un grup de folk valencià", ha recordat. "M'ha donat molt placer furgar papers i calaixos per a rescatar cançons de feia molt i tornar a escoltar aquelles gravacions de casset", ha confessat.

També hi haurà cançons d'anys posteriors i una de fa tres anys que li va compondre a la seua dona com a regal pel seu 75 aniversari, i que ha sigut el germen del disc. Les cançons, fidels al seu estil popular, inclouen lletres que canten als sentiments quotidians sense oblidar el seu vessant més polític i social, i alhora un relat musical i la història de tota una vida dedicada a la música tradicional valenciana.

El divendres 17 de desembre, Feliu Ventura tancarà el seu gira 'Convocatòria', que ha rodat durant dos anys per tot el país, amb un concert especial titulat 'Feliu Ventura, amics i referents', en el qual posarà un sofà sobre l'escenari al que convidarà a les seues veus "imprescindibles": Ovidi4, Pep Gimeno, 'Botifarra', Carles Caselles, Sandra Monfort, Ginestà, Miquel Gil, Xiomara Abello i alguna sorpresa més.

Són artistes amics que li han influït al llarg de la seua vida musical. "Entenc la música com un element que serveix per a transformar i espere que aquesta 'convocatòria' servisca per a una transformació plural", ha dit, a més de suposar un "retrobament per Nadal", ha apuntat.

El cicle es tancarà amb dos concerts diferents de Sedajazz. El dissabte 18 de desembre tocarà amb Sole Giménez, amb la qual ja ha col·laborat altres vegades. En aquesta ocasió oferiran una selecció de temes de caràcter llatí amb arranjaments originals fets per la cantant i també espectaculars temes gravats en diferents discos de la Sedajazz Big Band. Repassaran temes de tota la seua història i tocaran músics "de tota la vida" de la banda, en un espectacle que es gravarà en disc i en vídeo.

El diumenge 19 de desembre serà el torn de la Jove Big Band Sedajazz, una formació composta per 22 jóvens talents del col·lectiu Sedajazz que reuneix en un mateix cercle a xiquets i xiquetes de diferents edats. Presentaran el seu segon disc 'Ecléctic'.

'DEL DESERT A RECUPERAR LA CULTURA'

Quan la possibilitat de tocar en un espai com el Teatre Principal de València, Vicent Torrent, ha celebrat que la situació musical ací estiga "canviant molt". Segons el músic, "s'ha passat de la terra erma del desert a estar lluitant per la llengua i la cultura". En aquest sentit, s'ha mostrat "molt content de veure que el panorama va alçant el cap en el sentit cultural" a la Comunitat Valenciana.

També Feliu Ventura creu que la 'terreta' està "en el camí del canvi" i ha manifestat el seu desig que "canvie radicalment per sempre" i que "les Administracions siguen facilitadores" per als músics valencians. En la seua opinió, "València hauria de ser representant dels músics valencians".

Per la seua banda, des de Sedajazz, Francisco Blanco, 'Latino', ha aprofitat per a reclamar "més suport a les músiques minoritàries", en concret per al jazz. El músic troba a faltar que els programadors "no vagen a allò fàcil i que aposten una mica més pels músics minoritaris".