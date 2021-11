Sergi Belbel adapta 'Final de partida' en el Temporada Alta con Jordi Bosch y Jordi Boixaderas

Bosch y Boixaderas ya protagonizaron en 2005 una adaptación de la obra dirigida por la actriz Rosa Novell, fallecida en 2015, a quien dedican la obra y de la que dicen que compartía con Belbel una pasión por Beckett y una forma de trabajar muy respetuosa y fiel al dramaturgo.

En este sentido, Belbel ha explicado que Beckett es para él un autor "intocable" por el que siente adoración, y que para dirigir la obra ha seguido un libro con anotaciones e indicaciones del autor de la que consideró la mejor de sus obras.

"Hemos intentado seguir a Beckett con la máxima fidelidad", ha dicho Belbel, y ha añadido que las interpretaciones metafóricas las tiene que hacer el espectador.

La obra se publicó el año 1957 y narra la historia de cuatro personajes confinados en un espacio cerrado con solo dos ventanas que conectan con el exterior.

Los dos protagonistas son un viejo ciego que no puede permanecer de pie, y su sirviente, que no se puede sentar; son mutuamente dependientes y viven en una casa con los padres del primero, que no tienen piernas y viven en cubos de basura.

BECKETT DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Belbel ha defendido que Beckett escribe teatro clásico, más que teatro del absurdo, puesto que al resituar sus obras en otros tiempos siguen teniendo sentido.

Bajo esta perspectiva, considera que en 'Final de partida', que muestra un mundo devastado por influencia de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica de Hiroshima, hay resonancias tanto del mundo del ecologismo como de la pandemia: "Esta sensación de proximidad del fin la tenemos más ahora que cuando interpretamos la obra en 2005", ha añadido Boixaderas.

Belbel tradujo la obra durante el primer confinamiento y ha dicho que le impresionó ver el parecido entre lo que narra Beckett y la situación que estaba viviendo, y subraya que la "obra nos interpela de forma muy distinta después de la pandemia".

Con todo, asegura que 'Final de partida' es también una obra muy divertida, con la que el espectador puede disfrutar de un texto de altura que le hará "pasar un buen rato y le dejará dándole vueltas a la cabeza".