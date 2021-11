Les Falles acorden avançar la Cremà a les deu des de 2022

L'Assemblea de presidentes i presidents de falla va aprovar ahir avançar els horaris de la Cremà i va rebutjar mantindre un torn matinal en la desfilada de l'Ofrena a la Verge dels Desemparats, dues de les novetats que s'han introduït a causa de la pandèmia en les Falles celebrades al setembre.

En concret, els presidents de les comissions van donar el vistiplau a avançar dues hores els horaris de la Cremà, de manera que, a partir de les Falles de 2022, els monuments infantils cremaran a les 20.00 hores (en comptes de les 22.00 hores) i les grans, a les 22.00 hores (en lloc de les 00.00 hores).

La proposta de Junta Central Fallera (JCF) va tirar avant amb 172 vots a favor, enfront de 52 comissions els presidents de les quals van votar en contra. Per part seua, 18 falles es van abstindre.

D'altra banda, la proposta de mantindre un torn matinal en la desfilada de l'ofrena va ser rebutjada per una majoria dels presidents, per la qual cosa no es van comptabilitzar els vots. Aquesta proposta contemplava que a partir de les Falles de 2022, l'Ofrena comptaria amb un torn matinal el dia 18 de març, en el qual desfilarien dos sectors per cada recorregut, en un horari des de les 9.30 fins a les 12.30 hores, aproximadament, segons la proposta que va plantejar en un primer moment la Junta Central Fallera.

Així, es plantejava una modificació del sistema d'adjudicació d'horaris per a confeccionar una cinta contínua per cada recorregut, partint de l'actual ordre de sectors. D'aquesta manera, a les vesprades dels dies 17 i 18 de març passarien cinc o sis sectors per la Plaça de la Verge en una desfilada que començaria a les 15.30 h i que podria acabar a les 23.00 h. Finalment, la proposta va ser rebutjada ahir.

Tant l'avanç dels horaris de la Cremà com el torn matinal en l'Ofrena van ser dues de les novetats introduïdes amb la celebració de les Falles de 2021, que finalment es van celebrar el mes de setembre passat.

La primera d'elles es va implantar a causa del toc de queda, i la segona va tindre com a objectiu evitar aglomeracions en la desfilada, que es va celebrar sense públic, en files d'un màxim de quatre persones i amb un recorregut diferent a l'habitual per les obres que es desenvolupen en la plaça de la Reina.