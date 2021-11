Aitana, en 'El hormiguero': "Para tener 22 años... me estoy forrando"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Aitana, que comentó con Pablo Motos como 2021 ha sido su año gracias a su exitosa gira 11 Razones, que le ha hecho conseguir un premio Ondas y un MTV europeo, entre los muchos reconocimientos que ha obtenido.

"Me he hecho toda la gira en furgoneta porque me da miedo viajar en avión y a volar", señaló la artista. "Si no me queda otro remedio, lo cojo, si no voy en coche, en tren...", añadió.

El presentador destacó que "vas a ser portada de la revista Forbes: ¿Tanto dinero ganas?". La cantante le contó entre risas que "mi padre no se lo creía y me llamó para ver si era verdad".

"Para tener 22 años, me estoy forrando, pero para aparecer en la lista de la revista", aseguró Aitana en su quinta visita al programa de Antena 3.