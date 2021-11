Quién es Helena Aldea, la novia de Miki Nadal

Tras la complicada separación de Miki Nadal con la que fuera su mujer, Carolina Moreno Escámez. el colaborador de televisión no se esconde y se deja ver con la chica que desde hace ya tiempo ocupa su corazón: Helena Aldea.

Aunque ambos han sido muy discretos con su relación y no muestran nada sobre ello en las redes sociales, se ha podido ver a la pareja paseando su amor por Copenhague, junto a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

¿​Quién es Helena Aldea?



Helena Aldea es de Alicante y, aunque está graduada en Periodismo, tiene su propia empresa de moda. Se trata de la tienda Capriche, fundada junto a su hermana, Ángeles Aldea.

Su local físico se encuentra en Alicante, aunque se puede comprar online en esta tienda, que consiguió el premio a la segunda mejor tienda en España durante el año 2015, tal y como se puede ver en el perfil de Instagram de la marca.

Caótica by Capriche, bajo el lema "La marca de las mujeres que sonríen", tiene como imagen a Paula Echevarría, Mónica Naranjo o Cristina Pedroche, entre otras, por lo que es fácil ver a las famosas luciendo los conjuntos en Instagram o en la web de la tienda.

De hecho, Cristina Pedroche es una de las íntimas amigas de Helena Aldea, por lo que no es raro ver posar a la novia del famoso chef con los conjuntos de la marca Caótica by Capriche, al igual que no sorprendió el viaje que ambas hicieron junto a sus respectivas parejas.