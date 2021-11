Archivada la denuncia por prevaricación contra el alcalde de Ardón (León)

A raíz de esta denuncia, el 22 de marzo de 2021, tanto Jesús Alonso como la secretaria municipal fueron detenidos por efectivos de la Guardia Civil, aunque salieron en libertad a las pocas horas.

La jueza titular ha decretado auto de sobreseimiento y archivo de la causa, "dado que no se ha encontrado delito de prevaricación, no pudiendo calificar como delictivas las conductas denunciadas", según informan fuentes del PP de Ardón.

Jesús Alonso ha exigido al PSOE que pida perdón públicamente después de "ensuciar" la imagen del actual primer edil de Ardón. "En política no todo vale y hay ciertas líneas que no se pueden traspasar. No se puede atacar la honradez y la dignidad de las personas, que es el bien más preciado que tienen, con este tipo de denuncias. No se puede manchar el honor de las personas de forma impune. Cuando alguien comete un error o presenta una denuncia tiene que responder por ello y atenerse a las consecuencias", ha señalado Alonso.

El alcalde ha insistido además en que siempre confió en la justicia y en que "el tiempo pondría a cada uno en su lugar".

Además, ha querido dar las gracias a todos los vecinos que confiaron en su inocencia y así se lo trasmitieron en los duros momentos que le ha tocado vivir.