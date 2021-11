Mariah Carey está pensando en realizar una serie autobiográfica sobre su carrera

Hace un año, Mariah Carey sorprendía publicando un libro, The Meaning of Mariah Carey ["El significado de Mariah Carey"], en el que repasaba su vida desde su infancia hasta la actualidad. Era un libro que no se dejaba ningún tema controvertido por tocar y de una forma tan explícita que bien podría ser adaptada en formato de serie, como se hizo con la vida de su exnovio, Luis Miguel... O como quiere hacer ella misma.

La artista, que se encuentra ahora mismo en su época favorita del año, sobre todo porque es cuando más suena el All I Want For Christmas Is You, se está planteando que ese libro de memorias podría dar pie a una serie increíble de ocho episodios que bien podría estar escrita e incluso dirigida por su buen amigo y dos veces nominado al Oscar Lee Daniels, responsable de cintas como Precious, Los Estados Unidos contra Billie Holiday o El mayordomo.

Ha sido ella misma quien ha dado en primicia la noticia en una entrevista que ha concedido a la emisora Z100, en la que ha dicho que estos son sus planes actualmente, la pequeña pantalla, aunque durante mucho tiempo lo que tuvo en la cabeza fue utilizar su vida como base para levantar un musical.

"Broadway también es genial, algo tendré que hacer con eso", ha declarado, así como que "el momento más emocionante" para ella fue cuando el libro "se convirtió en el más vendido de la lista de The New York Times". Asimismo, la diva ha adelantado que aunque no sabe qué formato es el más adecuado, sí que quiere que se narre su vida con todo lujo de detalles, desde sus inicios difíciles en una familia totalmente desestructurada, hasta la explosión de lujo y desenfreno que le otorgó la imagen de gloria que hoy en día mantiene, así como los detalles más anecdóticos de su exparejas y fallidos matrimonios.

"Aún estamos trabajando en esa adaptación, por lo que no estoy segura de si finalmente será una serie, una película o incluso si acabará siendo una saga. No puedo hablar mucho de todo esto todavía, pero ese va a ser mi próximo proyecto y estoy deseando darle forma", ha declarado.