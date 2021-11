Esto es lo que cobra Conchita, de 'Sábado Deluxe', por cada sesión de polígrafo fuera de la tele

Hay un rostro indispensable en Sábado Deluxe, y no es el que la mayoría de espectadores imaginan. No es Jorge Javier Vázquez, pues en muchas ocasiones es María Patiño quien presenta, ni Belén Esteban, quien no colabora en todas las entregas. Es Conchita Pérez, la encargada de someter a la prueba del polígrafo a los famosos.

Cada sábado, esta aragonesa de 69 años aparece en el programa del corazón y revela las verdades y mentiras de numerosas celebrities, y es que prácticamente no hay Deluxe sin el llamado PoliDeluxe.

Sin embargo, el programa de La Fábrica de la Tele no es el único trabajo que tiene Conchita, pues dirige su propio negocio, Poligrafía Profesional, con sedes en Madrid y Zaragoza. En él, colabora con empresas y particulares para ofrecer sus servicios de poligrafista, y para ello tiene "tres polígrafos que valen cada uno un poco más de 18.000 euros".

Sus sesiones duran alrededor de tres horas, pues no solo es preguntar y revelar el veredicto de la máquina, sino que hay una entrevista previa y una redacción de un informe que muestran los resultados. Y, tal y como ha revelado Outdoor, por cada una de estas sesiones cobra 375 euros, según indica en las tarifas de su negocio. Aun así, es probable que esta cantidad sea superior en Sábado Deluxe, pues a eso habría que añadirle los derechos de imagen por salir en televisión.

Y, según reveló la propia Conchita, sus servicios están muy solicitados y, además de trabajar los sábados en Telecinco, ha llegado a tener que usar su polígrafo domingos y festivos para algunas sesiones.

No siempre fue poligrafista

El rostro de Mediaset es actualmente psicofisiologista forense y perito poligrafista profesional, pero no siempre se ha dedicado a ello. La aragonesa estudió Dirección General de Empresas y Turismo, y estuvo "20 años dirigiendo un hotel familiar" hasta que lo vendieron, según contó a la revista Mujer Hoy.

Pero sus inicios en el mundo de la detección de mentiras comenzó en 2010, tal y como contó en televisión. "Tuve que ir a la comisaría de policía por una cuestión y me di cuenta de que, cuando sucede algo en el pasado sin testigos, es muy difícil de demostrar", explicó.

Después se formó en Estados Unidos, ya que "la poligrafía profesional no estaba reglada en España", aunque "ahora tampoco lo está", y se inscribió en la APA (American Psychological Association), según declaró a El Cierre Digital.

Y, su llegada a Sábado Deluxe fue más que casual, gracias a una entrevista que dio a Yo, Dona en un despacho en el que la citaron. "La persona que estaba allí, al escuchar lo que se podía ayudar a la sociedad con este método, lo comentó con un amigo que estaba vinculado en la televisión", aseguró Conchita. "Tras reunirme con David Valldeperas, me propuso probar y ya han pasado más de 10 años desde aquel momento".