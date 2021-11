Las crueldades que sufrió Isa Pantoja en Cantora durante su embarazo de riesgo, según Dulce: "Estuvo a punto de abortar"

El pasado miércoles, Dulce, la que fuera niñera de Isa Pantoja, concedió una entrevista en exclusiva a Lecturas hablando de las múltiples vejaciones y traiciones que vivió la hija de la tonadillera mientras vivía en Cantora, hasta los 18 años. Sin embargo, parece que hubo algunos detalles que se quedaron en el tintero, como unas supuestas crueldades que vivió mientras estaba embarazada.

Según contó Dulce al citado medio, que siempre ha destacado el trato diferente a Kiko Rivera ya Isa, la joven vivió un embarazo de riesgo, aunque finalmente Alberto, su hijo con Alberto Isla, nació sano y sin problemas. Pero al parecer, la vida de la colaboradora de El programa de Ana Rosa estuvo en riesgo, al igual que la de su bebé.

La exniñera aseguró que fue mientras Isabel Pantoja estaba ausente y se quedó al cuidado de Juan Pantoja, uno de sus hermanos. "Cuando estaba embarazada decía a las mujeres que venían a Cantora que ni se les ocurriera traerle nada [a Isa]", declaró. "Que no le llevaran nada de comer de lo que pidiera".

Por tanto, los antojos que tenía, "como cualquier embarazada", no eran satisfechos en su casa por orden de su tío, pero además le "controlaba la comida" a ambas y les "hacía comer lo caducado", contó.

"Juan se iba a comprar yogures para su novia, para él y para su madre. La comida que no era de nevera la escondían en su cuarto, la guardaban allí para que no se nos ocurriera cogerla", detalló Dulce. Por ello, según añadió, era ella la que se encargaba de ir al supermercado a comprarle cosas a Isa mientras ella guardaba reposo.

Pero el episodio más grave sucedió "estando su madre en México", una noche en la que la tuvo "que llevar a urgencias", pero su coche estaba estropeado. "Su tío Juan, y lo de tío es una manera de hablar, porque en realidad no ha ejercido como tal, no me dejó el coche, porque era para su novia", aseguró. "Estuvo a punto de abortar".

Y este grave suceso tampoco gustó nada a Isabel Pantoja, que se echó a llorar cuando se enteró: "Cuando su madre llegó de América nos sentamos con ella. En ese momento ese tío [Juan] solo deseaba irse. Para él estar ahí pendiente [de Isa] era una carga. Le contamos que no nos dejó el coche para ir al hospital, e Isabel dijo: 'Llega a estar aquí ahora mismo y se va andando a Sevilla'".