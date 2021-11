Justo cuando acaba de estallar la guerra con su hermano, Isa Pantoja acaba de encontrar, y no es de extrañar viendo su trayectoria en los medios, la férrea defensa de Dulce, la que fuera su niñera en Cantora.

Vía exclusiva, precisamente habla Dulce de la traumática experiencia de la hija de Isabel Pantoja durante su estancia en la finca más famosa de España, en la que, según su relato, la joven sufrió vejaciones, humillaciones y alguna que otra traición.

Sobre Kiko Rivera, a quien la estudiante de Derecho ha anunciado que tiene intención de demandar, Dulce dice en Lecturas: "Humilló a Isa regándola con una manguera".

"Ella pedía ayuda y nadie le daba auxilio", relata, para sentenciar: "Kiko me ha demostrado que no quiere a Isa como hermana. Lleva toda la vida humillándola".

Además, relata el calvario por el que pasó la joven cuando se quedó embarazada. UN calvario que, dice la exniñera y exmujer de confianza de la tonadillera, fue por culpa de la conducta de su familia: "Cuando Isa estaba embarazada no dejaban que nadie le llevara comida. (...) Juan, el hermano de Isabel, controlaba la comida y nos hacía comer lo caducado".

"Anabel pactó un Deluxe hablando de Isa para que no sacaran las pruebas de una infidelidad a un novio que tenía. Utilizó a su prima por dinero"

Precisamente sobre el hijo de Isa habla Dulce, que indica que es poco querido por su tío Kiko: "Isa estuvo tres meses en Supervivientes y Kiko no vino nunca a ver a su hijo, no existía. De hecho a día de hoy no existe. ¿Cuándo ha ido a verlo?".

¡Explota como nunca! Dulce Delapiedra estalla contra Kiko Rivera y da la cara por Isa Pantoja, relatando las terribles vejaciones y humillaciones que sufrió en Cantora la hija de Isabel Pantoja #exclusiva #ExclusivaLecturas https://t.co/wsqkX5rye3 pic.twitter.com/557yQ0k6hB — Lecturas (@Lecturas) November 24, 2021

Por último y para sorpresa de todos, Dulce mete en estos episodios a la que, hoy por hoy, es el gran apoyo de Isa en la familia, Anabel Pantoja. "Anabel pactó un Deluxe hablando de Isa para que no sacaran las pruebas de una infidelidad a un novio que tenía. Utilizó a su prima por dinero. Y me decía: '¡El dinero es para mi tía, que le hace falta!'", revela.