Luis Rollán confiesa en 'Secret Story' que es "amante de un presentador"

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. En ella, se desvelaron los secretos que quedaban por saberse, y uno de ellos fue el de Luis Rollán, cuya información no fue averiguada por ninguno de sus contrincantes en el concurso.

Así, el comunicador desveló que es "amante de un presentador". Eso sí, matizó que no le gustaba el término amante porque daba la impresión de que él era el otro y de que era algo oculto, por lo que prefirió decir que tenía "un lio" con un presentador.

Aunque no quiso desvelar su identidad, Rollán dijo que no era español y que trabajaba entre México y Estados Unidos, donde no le resultaba tan sencillo compartir su orientación sexual.

"Hace dos años y medio que terminé mi relación y a los pocos meses conocí a un chico en Barcelona. Yo no sabía quién era y él no sabía quien era yo, porque no es de España. Tuvimos un rollo, él no tenía ninguna relación, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto fue la última vez que nos vimos", compartió.

Además, Rollán agregó que su "rollo" era uruguayo y le definió como "un tío divino", aunque se veía obligado a ocultar su vida amorosa por dedicarse a la televisión y a hacer series:

"Yo le he ayudado mucho, porque en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo. En otras partes, dedicándose a las televisión y a las series, no está tan bien visto. Me siento muy contento por haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo", concluyó.