Kiko Matamoros opina sobre Anita en 'Sálvame': "Me siento más orgulloso de mi pareja que de mi hija"

Hace unos días saltó la polémica con Anita Matamoros. La hija de Kiko, e influencer en Instagram, decidió que era mejor para su marca quitarse el apellido de su padre. Ahora, si accedes a su perfil en redes, responde al nombre de AnitaMG. Esta nueva imagen no le gustó nada a su padre y sigue insistiendo en que le ha dolido ese nuevo giro.

Kiko Matamoros ha comparado el perfil de su hija con el de su pareja, Marta López Álamo, diciendo que es mucho mejor. "Me siento más orgulloso de mi mujer que de mi hija. Le va muy bien. Hay meses que gana más dinero que yo" ha comentado el colaborador. "Hay una diferencia entre lo que es un novio y lo que es un padre. Y entiendo que yo no aparezca en el Instagram de mi hija".

Aun así, ha querido dejar claro que le gusta mucho más como gestiona las redes su pareja. "Hay más verdad que lo que traslada mi hija. Me parece muy bien que reniegue de mí, pero que vete a mi novia en determinados eventos, ya no. Puedo transigir con que se quite el apellido, pero con esto no". Así, Kiko Matamoros ha confesado que Marta López podría haber perdido dinero por culpa de estos vetos de Anita Matamoros.

"[Mi hija] no está para salir en ropa interior en su perfil. Mi novia sí", ha dicho con contundencia, aunque ha querido dejar claro que no está en contra del perfil de Anita. "En el Instagram de mi hija hay mucha mentira, mucho color, todo happy y tal. Marta traslada más la realidad de su día a día".